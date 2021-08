Agatha Suci Tak Menyangka 17 Tahun Berkarier di Dunia Musik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Agatha Suci masih tak menyangka perjalanannya di dunia musik memasuki usia ke-17. Belum lama rasanya Agatha tampil di ajang Indonesian Idol pada 2004.Setelah lulus dari Indonesian Idol, Agatha melanjutkan kiprahnya di dunia musik. Dia memutuskan untuk vakum sejenak setelah menikah dan menjadi seorang ibu. Namun, penyanyi 36 tahun ini tidak bisa jauh dari musik.Enam tahun setelah menikah, dia merilis lagu baru berjudul "Cintai Aku Lagi". Hingga saat ini, lagu "Cintai Aku Lagi" sudah didengarkan kembali sebanyak 2,5 juta pendengar di Spotify.Dia kemudian merilis lagu "Bintang" dan berkolaborasi dengan Tohpati di lagu "Saat Cinta Hampa". Selanjutnya meluncurkan lagu "Siapa Dia" pada 2017 dan single "Selamanya" dua tahun lalu. Cinta pada dunia tarik suara menjadi kunci Agatha masih terus bertahan."Aku rasa ini sebenarnya bukan karier yang ada di kepalaku. Basicly I am the one who always yang enggak pernah merencanakan sesuatu. I always go with the flow dan perjalanan 17 tahun ini enggak terus-terusan juga sih, karena aku juga sempat break, lalu nikah dan punya anak. Kemudian memutuskan untuk melakukan kesibukan lagi dan ternyata yang aku bisa lakukan dan aku cintai adalah bernyanyi. Performing and entertaining people. Karena melakukannya dengan cinta jadi kita enggak merasa kerja," jelas Agatha Suci dalam keterangan tertulisnya.Meski pandemi masih melanda Indonesia, Agatha tak mau berhenti berkreasi. Dia tetap memanfaatkan momen pandemi untuk mengasah kemampuan bermusiknya sembari mengekplorasi aktivitas lain seperti masak hingga memulai bisnis."Di situasi pandemi sekarang ini pasti berpengaruh pada semua orang, juga pelaku bisnis dunia entertainment dan juga aku pribadi selaku pekerja seni. Cuman balik lagi ada hal–hal yang yang aku ngerasanya banyak banget orang-orang justru yang menemukan potensi baru dan akhirnya mau menggali potensinya itu selain apa yang mereka biasa lakukan," ucapnya.Agatha memastikan akan ada karya-karya selanjutnya dari dirinya. Ibu dari dua anak ini pun menyiapkan kejutan di karya terbarunya nanti.(ELG)