8 Pemenang JOOX Indonesia Music Awards 2021

Ajang penghargaan musik JOOX Indonesia Music Awards (JIMA) 2021 telah berlangsung. Penghargaan ini diklaim 100 persen pilihan penggemar dan pengguna aplikasi JOOX.Periode voting telah berlangsung selama sepekan, yakni pada 7 Juni hingga 13 Juni 2021. Gelaran penghargaan musik yang perdana diselenggarakan oleh JOOX ini mendapat sambutan hangat dari para penggemar musik di Indonesia.Melalui JIMA 2021, JOOX memungkinkan penggemar musik di Indonesia untuk menyampaikan apresiasi langsung untuk para musisi. Tepatnya, mereka yang telah setia menemani Kata Hati mereka di mana pun dan kapan pun.Berdasarkan 100 persen voting penggemar yang terkumpul, BTS raih tiga trofi JOOX Indonesia Music Award 2021. Di antaranya, untuk kategori Global Song of the Year, Korean Artist of the Year, dan Best Fanbase of the Year.Berikut ini daftar lengkap pemenang nominasi JOOX Indonesia Music Awards 2021.1. Indonesian Artist of the Year: Tiara Andini2. Indonesian Group of the Year: NOAH3. Dangdut Artist of the Year: Lesti Kejora4. Indonesian Song of the Year: "Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti" oleh Anneth Delliecia5. Global Song of the Year: "Dynamite" oleh BTS6. International Artist of the Year: Taylor Swift7. Korean Artist of the Year: BTS8. Best Fanbase of the Year: BTS"Kami sangat senang acara perdana JIMA 2021 mendapat sambutan hangat dan antusiasme yang tinggi dari para penggemar musik di Indonesia. Walaupun periode votingnya cukup singkat, hanya 7 hari, JIMA mendapatkan begitu banyak vote, hingga mencapai 8 juta vote dalam satu hari," ujar Head of JOOX Indonesia Peter May dalam pernyataan resmi."Yang mengejutkan, para penggemar juga saling berlomba-lomba untuk mendukung idolanya dan bahkan melakukan berbagai hal yang lebih dari sekedar voting," tambahnya.Ia menjelaskan bahwa para penggemar membuat berbagai desain visual untuk mereka sebarkan di media sosial. Selain itu, juga mengadakan giveaway serta mencoba berbagai fitur interaktif JOOX dan membeli koin agar dapat kesempatan vote lebih banyak lagi.Sementara itu, yang membedakan JIMA 2021 dengan penghargaan musik lainnya ialah JOOX memberikan kesempatan kepada para penggemar yang telah berpartisipasi. Dalam hal ini, untuk mengikuti berbagai sesi interaktif bersama para artis yang menjadi nominasi JIMA 2021."Kesuksesan JIMA 2021 merupakan wujud kontribusi para penggemar untuk mendukung musisi idolanya. Kami harap, JOOX dapat menjadi Tuan Rumah Musik di Indonesia yang terus berinovasi dan memperluas kolaborasi dengan para pelaku industri musik dan juga pengguna untuk bersama-sama mendukung perkembangan industri musik tanah air," papar Peter.(ELG)