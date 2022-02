Meski Dikenal sebagai Musisi Pop-Punk, Kamar Avril Lavigne Penuh Hello Kitty

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi pop-punk Avril Lavigne mengaku penggemar berat Hello Kitty. Dia bahkan mengoleksi mainan-mainan Hello Kitty. Di rumahnya, Avril memiliki kamar khusus untuk menyimpan segala rupa koleksi Hello Kitty-nya."Saya mengoleksi tiara dan mahkota, dari semua pemotretan dan video saya. Mungkin ada 30. Juga Hello Kitty. Saya punya kamar tidur Hello Kitty di rumah. Saya punya sofa pink besar dengan boneka-boneka Hello Kitty di atasnya, saya dapat (boneka itu) dari tur atau pemberian penggemar. Rumah Hello Kitty itu dibangun di tempat tidur. Sangat besar dan punya stripper pole. Itu (sebenarnya) kamar tidur tamu dan semua orang ingin di ruangan itu. Saya juga punya dinding yang berisi (sepatu) Doc Martens dalam tiap warna," ujar Avril, dilansir dari Music-News.Avril baru saja merilis album baru berjudul Love Sux. Album itu dirilis di bawah label milik drummer Blink-182 Travis Barker, DTA Records. Travis sendiri juga terlibat dalam proses pengerjaan album Love Sux."Membuat album dengan Travis sangat menyenangkan, kami telah bekerja bersama 15 tahun yang lalu... dan kemudian kami bertemu kembali lewat album ini dan dia menunjukkan perkembangan," kata Lavigne.Selain Travis, personel Blink-182 lain yang terlibat dalam album Love Sux adalah Mark Hoppus. Mark membawakan lagu bertitel "All I Wanted". Kolaborasi lain dalam album ini juga datang dari track "Bois Lie" yang dibawakan bersama Machine Gun Kelly.