Besok, The Upstairs Gelar Tur "17 Tahun Silang Warna" di Yogyakarta

Grup musik The Upstairs menggelar tur 17 Tahun Silang Warna. Tur dengan format konser mini akan digelar dalam rangka mengenalkan singel terbaru mereka berjudul Semburat Silang Warna.Singel Semburat Silang Warna sebelumnya telah dirilis dalam format CD melalui Langen Srawa Records pada 27 September 2018. Panggung ini juga digelar terkhusus untuk merayakan 17 tahun usia The Upstairs di Tanah Air.Untuk panggung pertama, The Upstairs menyambangi Yogyakarta pada Sabtu, 24 November 2018 di IFI-LIP, Jalan Sagan No. 3 Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.Pemilihan Yogyakarta terbilang istimewa karena tempat itu menjadi saksi pertama perilisan album perdana The Upstairs pada 2003 silam. Saat itu, The Upstairs tampil dalam pembukaan pameran kontemporer Lekker Eten Zonder Btalen di Rumah Seni Cemeti. The Upstairs pun saat itu masih digawangi Jimi Multhazam (vokal) dan Kubil (gitar), ditemani oleh discman sebagai sequencer yang memainkan instrumen lain.Yogyakarta dipilih karena dinilai memiliki penikmat musik yang begitu ekspresif. "Bagi kami, penonton Yogyakarta terkenal begitu ekspresif. Semoga kembali ada pertemuan-pertemuan yang ajaib dengan kota ini," kata Jimi Multhazam dalam keterangan pers kepada Medcom.id.Selain Yogyakarta, The Upstairs juga akan menggelar panggung musik di beberapa kota untuk tahun depan.(ELG)