Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Gas kita skrng dukung putri ariani ?? — Cakra Khan (@CakraKonta) August 16, 2023

(ASA)

Kiprah penyanyi asal Indonesia, Cakra Khan, dalam ajang pencarian bakal America's Got Talent 2023 terhenti. Cakra tak lolos ke babak live show."Liat IG (Instagram) AGT, nampaknya aku enggak masuk guys, maafin ya wkwkwkw! Mungkin saya harus latihan lagi. Keep moving forward!!" tulis Cakra Khan melalui akun X dengan nama @CakraKonta.Juri America's Got Talent yang terdiri dari Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara telah memilih 55 kontestan untuk tahap live show. Dari daftar itu memang nama Cakra Khan tak muncul.Dengan besar hati Cakra mengajak pengikutnya untuk mendukung Putri Ariani, penyanyi dari Indonesia, yang masih berkompetisi di America's Got Talent."Gas kita sekarang dukung Putri Ariani," tulis Cakra.Sebelumnya Cakra Khan mencuri perhatian lewat karakter vokalnya yang khas dalam membawakan hit dari Bob Marley, "No Woman No Cry." Sayang, penampilan maksimal dari Cakra Khan itu tak membawanya ke babak selanjutnya. Tetap semangat, Cakra Khan!