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Seventeen (Foto: instagram)
Seventeen (Foto: instagram)

SEVENTEEN Cetak Ulang 8 Album Studio, Catat Tanggal Penjualannya!

Medcom • 08 Juni 2023 10:46
Jakarta: SEVENTEEN akan mencetak ulang delapan album studio mereka. Delapan album tersebut akan kembali tersedia di pasaran pada akhir bulan ini.
 
PLEDIS Entertainment mengumumkan akan mencetak ulang album lama SEVENTEEN yang telah tidak tersedia. Semua album itu akan tersedia pada Senin, 26 Juni 2023.

Daftar Album SEVENTEEN yang Dicetak Ulang:


- SEVENTEEN 1st Mini Album “17 CARAT”
- SEVENTEEN 2nd Mini Album “BOYS BE” (HIDE Ver. / SEEK Ver.)
- SEVENTEEN 1ST ALBUM [FIRST “LOVE & LETTER”] (LOVE Ver. / LETTER Ver.)
- SEVENTEEN Love&Letter Repackage Album
- SEVENTEEN 3rd Mini Album “Going Seventeen” (Make A Wish Ver. / Make It Happen Ver. / Make The Seventeen Ver.)
- SEVENTEEN 4th Mini Album “Al1” (Alone Ver. / Al1 Ver. / All Ver.)
- SEVENTEEN 2ND ALBUM “TEEN, AGE” (WHITE Ver. / GREEN Ver. / ORANGE Ver. / RS Ver.)
- SEVENTEEN SPECIAL ALBUM “DIRECTOR’S CUT” (PLOT Ver. / SUNSET Ver.)
 
CARAT, sebutan penggemar SEVENTEEN, sudah bisa memesan lebih awal dalam pre-order yang dibuka mulai Rabu, 7 Juni 2023.

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Sebelumnya, SEVENTEEN telah merilis album mini bertajuk FML dengan penjualan yang tinggi. Pada minggu pertamanya, album mini FML berhasil terjual sekitar 4 juta kopi.
 
(Rafi Alvirtyantoro)
 
 
 
(ELG)




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