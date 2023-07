Reuni Is Pusakata dan Payung Teduh Rilis Single Baru "Datang"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Parade Hujan, proyek kolaborasi Payung Teduh dan Is Pusakata, merilis single baru berjudul "Datang." Proyek ini menarik mengingat Is adalah mantan vokalis Payung Teduh."Datang" pernah dibawakan secara langsung dalam penampilan Parade Hujan di Synchronize Festival 2022. Tema lagu ini adalah berkumpulnya kembali Is, Comi, Ivan, dan Cito. Lagu ini menjadi penanda reuni mereka setelah lima tahun berpisah dan menjalani karier musik masing-masing."Lagu 'Datang' ditulis oleh Is saat berjumpa pertama kalinya dengan Comi, Cito dan Ivan setelah sekitar lima tahun berpisah. Is langsung menuang semua rasa ke dalam lirik dan lagu ini. Bahwa ternyata mimpi-mimpi untuk saling menerima dan berjalan bersama masih ada. Dan kekuatan mimpi inilah yang membuat keempat sahabat ini berkumpul untuk bersama kembali," seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id."Datang" menjadi cetak biru lagu-lagu Parade Hujan ke depan, yang kental nuansa elektrik. Berbeda dari Payung Teduh yang sangat akustik.Parade Hujan sendiri menjadi entitas baru yang filosofis bagi personelnya. Mereka menyebut kelompok ini sebagai proyek rindu."Karena hujan dimaknai sebagai berkah. Sehingga Parade Hujan dapat dimaknai sebagai parade berkah. Lima tahun setelah berpisah masing-masing mereka tetap berkarya. Payung Teduh tanpa Is sempat merilis album, Mendengar Suara di tahun 2018. Is sendiri dengan moniker Pusakata sempat merilis Dua Buku (2019) dan Mesin Waktu 2020 (2022) serta beberapa single. Ke depannya kedua proyek ini masing-masing akan masih berjalan beriringan dengan Parade Hujan sebagai projek rujuk rindu mereka."Simak lagu "Datang" di bawah ini: