Bawakan Lagu "No Woman, No Cry" Cakra Khan Sukses Dapat Empat Yes dan Standing Ovation

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Dapat Empat Yes dan Standing Ovation

“No Woman, No Cry” Lagu Spesial

(RUL)

Jakarta: Musisi Indonesia Cakra Khan sukses bikin gempar panggung America's Got Talent (AGT) 2023. Menyanyikan lagu No Woman No Cry dari Bob Marley Cakra mendapat empat yes plus standing ovation dari juri dan penonton. Di babak audisi AGT 2023 Cakra Khan awalnya membawakan “Make It Rain”. Namun, di tengah-tengah ia diinterupsi oleh juri Simon Cowell. Simon menyetop karena tidak suka dengan lagunya.“Saya pikir kamu punya suara yang bagus. Tapi saya tidak suka dengan lagunya,” ucap Simon.Simon pun meminta Cakra Khan membawakan lagu lainnya. Penyanyi 31 tahun itu pun akhirnya membawakan lagu “No Woman, No Cry” dari Bob Marley.Cakra Khan membawakan lagu tersebut dengan apik. Suara khasnya membuat penonton terpukau. Bahkan penonton dan juri ikut sing along.Membawakan lagu “No Woman, No Cry” yang juga spesial bagi dirinya, Cakra Khan mendapat empat yes dari pari juri. Selain itu, ia juga mendapat standing ovation. Dengan raihan empat yes ini membuat Cakra Khan melaju ke babak selanjutnya.Alasan Cakra Khan membawakan lagu “No Woman, No Cry” sebagai lagu kedua karena lagu tersebut sangat spesial. Lagu dari Bob Marley tersebut merupakan lagu yang sering diputar mendiang ayahnya."Ini lagu yang sering diputar ayah saya sebelum saya ke sekolah," kata Cakra Khan di hadapan para juri.