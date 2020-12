Rekomendasi Lagu Natal, BTS hingga Justin Bieber

1. Michael Buble - It's Beginning to Look a Lot Like Christmas

2. BTS - Last Christmas

Beberapa musisi mempersiapkan lagu-lagu baru jelang perayaan Natal. Ada jingle Natal dengan beat yang ceria dan ada pula dengan nada-nada sendu.Merayakan Natal tahun ini sekaligus jelang pergantian tahun, berikut ini 10 lagu Natal rekomendasi Medcom.id:Michael Buble membawakan kembali beberapa lagu Natal lama salah satunya It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Lagu ini ditulis Meredith Wilson pada 1950-an.Michael Buble juga membawakan kembali beberapa jingle Natal dengan warna suaranya yang khas seperti I'll Be Home for Christmas, Santa Claus Is Coming to Town, Santa Baby, Holly Jolly Christmas, dan Silent Night.Bangtan Boys juga meng-cover lagu Natal dengan gaya mereka yang khas. Ada bagian rap yang diisi dengan bahasa Korea. Sayang jika dilewatkan. Selain Last Christmas, BTS juga meng-cover lagu Christmas Day dengan nada yang persis dengan lagu Mistletoe dari Justin Bieber.