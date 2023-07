Pecah! Ini 5 Momen Keseruan Konser Taeyon di Indonesia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Menyanyikan Chorus “Fine” Tanpa Iringan Musik

Interaksi Taeyeon dengan SONE Indonesia

Gombalan Maut dari Taeyeon

Curhat Senang Disediakan Buah Pisang

Minta Foto Bareng SONE Indonesia

(ASA)

Taeyeon berhasil membayar kerinduan penggemarnya, SONE Indonesia, saat menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD yang dipromotori oleh Diandra Global Edutainment, Sabtu (22/7/2023).Solois dari girlgroup ‘Girls Generation’ itu sangat senang melihat penggemarnya hafal seluruh lagu yang ia bawakan. Taeyeon juga tak pelit berinteraksi dan memberikan fan service kepada ribuan penonton yang memadati lokasi konser.Selama konser ‘TAEYEON CONCERT - The ODD of LOVE’ banyak momen-momen manis yang ditunjukkan Taeyeon dan membuat penggemarnya, SONE Indonesia gagal move on dari konser yang berlangsung kurang lebih 2 jam tersebut.Berikut rangkuman momen manis Taeyeon saat konser di Jakarta:Salah satu momen paling berkesan dan membuat penonton merinding, ketika Taeyeon menyanyikan chorus “Fine” tanpa iringan musik. Suaranya yang lembut dan penuh emosi berhasil menyihir penonton, dan menggetarkan hati para SONE yang hadir. Iringan lagu baru kembali terdengar menjelang sang idol menyanyikan lirik “Its not fine”.Selama konser berlangsung, Taeyeon kerap menyempatkan berbincang dengan penggemarnya. Ia berjalan dari bagian kanan ke bagian kiri untuk menyapa para fan. Dibantu oleh translator, Taeyeon mengatakan bahwa di Jakarta panas. Tak hanya itu, Anggota girlgroup ‘Girls Generation’ itu juga melihat penggemarnya yang mengenakan kostum pisang.“Ada pisang (menunjuk penggemar yang pakai kostum pisang) nggak kepanasan ya?,” ujar Taeyeon sambil meminta kamera menyorot sang penggemar. Pria yang mengenakan kostum tersebut pun langsung berdiri dan mengirimkan finger heart kepada Taeyeon. Tak disangka, Taeyeon membalas finger heart dengan senyum yang lebar.Tak hanya menyanyikan lagu-lagu yang indah, Taeyeon juga memberikan pujian tulus untuk para penggemar yang akrab disapa SONE. Ia memuji SONE yang bisa menyanyikan salah satu lagunya berjudul “All About You”. Menggunakan bahasa Indonesia, Taeyeon juga mengatakan jika SONE Jakarta unyu“Jakarta SONE unyu,” jelas Taeyeon.Unjuk Bakat Bahasa IndonesiaMeski belum banyak kosakata yang diketahui, namun beberapa kali Taeyeon melontarkan kata-kata manis menggunakan bahasa Indonesia.“Terima Kasih Indonesia,” ujar Taeyeon.“Terbaik,” lanjut Taeyeon sambil menunjukkan jempolnya“Aku cinta kamu,” ungkapnya.Taeyeon tak menyangka di atas panggung telah disediakan beberapa barang untuknya. Ada dehumidifier yang membuatnya nyaman bernyanyi, serta buah pisang kesukaannya.“Aku terharu karena baik banget ya disiapin dehumidifier disini, ada buah pisang juga,” jelas Taeyeon.Taeyeon juga mengaku, sebelumnya sudah memakan banyak sekali buah pisang.Sebagai bentuk rasa terima kasih, Taeyeon menyempatkan diri foto bersama penggemar yang hadir di akhir konser. Ia terus mengucapkan terima kasih, sambil tersenyum dengan wajah bahagia. Pelantun lagu “Fine” itu juga mengatakan kepada para SONE untuk tidak bersedih karena akan kembali ke Jakarta untuk konser-konser berikutnya.Itulah sederet momen keseruan selama konser ‘TAEYEON CONCERT - The ODD of LOVE’ di Jakarta. Gimana, masih belum bisa move on kan? Jangan Khawatir, Taeyeon janji bakal rilis album dan balik lagi ke Indonesia.-Aulia Anisa