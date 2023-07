Tampil di Jakarta, The Strokes Ajak Drummer Sajama Cut Kolaborasi di Panggung

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band asal New York, The Strokes, telah menyelesaikan penampilan mereka dalam festival musik We The Fest, yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno, pada Jumat, 21 Juli 2023. Salah satu gimmick paling ditunggu penggemar The Strokes dari penampilannya di seluruh dunia adalah mengundang salah satu penggemar untuk tampil kolaborasi di atas panggung.Beruntung, gimmick itu juga dilakukan The Strokes di Jakarta. The Strokes mengajak seorang penggemar untuk mengisi posisi drum pada lagu "Juicebox." Penggemar beruntung itu ternyata Adam Rinando, drummer band asal Jakarta, Sajama Cut."Siapa namamu?" tanya vokalis The Strokes Julian Casablancas."Adam.""Kamu dari sini?""Ya, saya dari sini.""Hometown boy," tukas Julian.Tanpa buang waktu mereka berkolaborasi. Adam mampu membawakan lagu yang berasal dari album First Impressions of Earth (2005) itu dengan sangat baik."There you good, Bro," puji Julian tanda dengan penampilan Adam.We The Fest 2023 digelar selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Juli 2023. Musisi internasional yang tampil dalam ajang ini antara lain Daniel Caesar, The Kid Laroi, The 1975, Porter Robinson, Dermot Kennedy, dan Jake Scott.