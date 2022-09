Akhiri Konser Lebih Cepat, Lady Gaga Menangis Minta Maaf

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lady Gaga menangis meminta maaf kepada para penggemar. Permintaan maaf itu disampaikan setelah ia terpaksa mengakhiri konser yang dihelat di Miami akhir pekan kemarin. Konser tur dunia terakhir dari Chromatica Ball yang dilaksanakan di Stadion Hard Rock Miami dihentikan karena badai petir.Masih mengenakan riasan panggung dan bodysuit lateks ungu dan hitam yang dipasangkan dengan stoking, Gaga menangis tersedu-sedu saat dia mengucapkan terima kasihnya kepada penggemar. Dia menjelaskan risiko jika ia melanjutkan penampilannya.“Kami benar-benar mencoba untuk menyelesaikan pertunjukan malam ini di Miami, tetapi kami tidak bisa karena bahkan ketika hujan berhenti, ada petir yang menyambar ke tanah yang begitu dekat dengan kami,” jelas penyanyi berusia 36 tahun itu.Lady Gaga juga mengungkapkan walaupun dirinya terlihat tangguh dan keras di panggung, ia tetap memperhatikan keselamatan para kru dan para penggemar.“Dan lihat, saya tahu bahwa dari dulu saya selalu ingin menjadi seperti wanita yang keras, tapi yang benar-benar saya inginkan adalah juga bertanggung jawab dan mecintai. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan jika sesuatu terjadi pada siapa pun, mungkin di antara penonton maupun kru saya, band saya atau penari saya,” lanjutnya.Akibat badai tersebut, Lady Gaga yang diketahui harus membawakan “Rain On Me” terpaksa gagal, permintaan maaf pun tak henti diucapkan.“Saya minta maaf bahwa kami tidak bisa melakukan pertunjukan epic Rain On Me di tengah hujan, tetapi yang lebih berharga bagi saya adalah hidup,” tambahnya.Penyanyi sekaligus aktris bahkan menangis ketika dia memperlihatkan mawar merah yang dia pegang, “Siapa pun yang melemparkan ini kepadaku di atas panggung, aku akan menghargainya selamanya."Masih diliputi emosi, Gaga menceritakan pengalamannya mengidap fibromyalgia dan rasa sakit kronis yang masuk dalam film documenter miliknya, Gaga: Five Foot Two. Ia menceritakan bagaimana dirinya butuh begitu banyak hal untuk kembali ke tempat di mana saya dapat tampil dan menjadi sehat.“Saya harap Anda tahu mengapa saya memutuskan untuk tidak menyelesaikan pertunjukan, ini adalah keputusan yang sehat untuk Anda semua dan juga untuk diri saya sendiri," katanya.Bintang film House of Gucci itu juga memposting foto selfie yang memperlihatkan dirinya sedang memegang bunga mawar merah. Di dalamnya, Gaga merefleksikan tanggung jawab yang dia rasakan untuk menjaga keamanan para penggemarnya."Aku mencintaimu dan ya aku lebih suka saat tak hujan, tapi kita semua masih hidup jadi pulanglah dan jaga dirimu. Sampai jumpa lagi saat aku di atas panggung dan sampai saat itu Chromatica tidak akan pernah berakhir karena Chromatica adalah tentang penyembuhan. Chromatica adalah tentang mengetahui bahwa Anda dan saya saling merasa cukup, meskipun saya tidak menyelesaikannya (konser). Saya benar-benar merasa cukup, jadi terima kasih telah memberi saya perasaan itu. Saya mencintaimu. Sampai jumpa,” tutupya.