5 Lagu Rock Bertema Natal, dari Queen hingga Coldplay

1. Thank god it’s Christmas - Queen





2. We all need Christmas – Def Leppard

3. Won't be home for Christmas - Blink 182

4. Christmas Lights - Coldplay

5. Merry Christmas (I don't want to fight tonight) - Ramones

(PRI)

Jakarta: Banyak karya musik yang bisa dinikmati saat perayaan Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember.Selain lagu rohani, musik-musik bertema natal juga datang dari berbagai macam genre tak terkecuali dari band/ musisi rock Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini 5 rekomendasi lagu bertema natal bergenre rock:Lagu ini ditulis oleh gitaris Brian May dan drummer Roger Taylor. Dirilis pada 26 November 1984, single ini menghabiskan enam minggu di tangga lagu Inggris selama Natal tahun 1984 dan tahun baru 1985, dan mencapai puncak di nomor 21.Lagu ini juga masuk untuk versi rilis ulang album ‘The Works’ (1984) yang dirilis ulang di tahun 2011.Lagu We All Need Christmas masuk di dalam album kompilasi ‘The Story So Far’ yang dirilis pada 30 November 2018 bersama dengan lagu-lagu hits Def Leppard lainnya. Di album ini Def Leppard juga mengcover lagu dari band Inggris, Depeche Mode, berjudul 'Personal Jesus'.Lagu ini awalnya direkam dan dirilis sebagai promo radio pada tahun 1997. MCA Records menerbitkannya kembali secara internasional sebagai single pada 16 Oktober 2001. Lagu ini direkam dengan drummer asli Scott Raynor dan diproduksi oleh Mark Trombino, yang memproduksi album studio kedua Blink 182 ‘Dude Ranch’ (1997). Judul lagu tersebut adalah parodi dari lagu Natal 'I’ll Be Home for Christmas'.Christmas Lights adalah lagu dari band rock alternatif asal Inggris Coldplay yang dirilis pada 1 Desember 2010. Awalnya lagu ini akan menjadi lagu dari album studio kelima Coldplay, ‘ Mylo Xyloto’.Lagu ini memulai debut dan memuncak di posisi nomor 25 di tangga lagu single Billboard Hot 100 dan posisi nomor 12 di tangga lagu Hot Digital Songs Billboard.Ditulis oleh sang vokalis Ramones, Joey Ramone, dan menjadi lagu terakhir dari album studio kesebelas ‘Brain Drain’ yang dirilis pada tahun 1989. Di lagu posisi bassist diisi oleh CJ Ramone yang menggantikan posisi Dee Dee yang juga mengisi bass untuk lagu 'I Believe In Miracles'. Lagu ini juga menjadi soundtrack film komedi keluarga ‘Christmas With The Kranks’ di tahun 2004.