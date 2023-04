Ahmad Dhani Siap Sepanggung Lagi dengan Once, Asalkan...

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ahmad Dhani kembali menyindir perihal tarif manggung Once. Kali ini, Dhani menyampaikan keberatannya terhadap bayaran manggung Once yang lebih mahal daripada dirinya.Dhani menjelaskan kalau kebanyakan lagu Dewa 19 adalah ciptaannya, yang mana lagu-lagu tersebut juga menjadi langganan dalam setiap konser Dewa 19. Makanya, Dhani menilai kalau bayaran Once tak seharusnya lebih mahal dari dirinya yang banyak menciptakan lagu Dewa 19."Masa harganya lebih dari saya, lagunya lagu saya, terus minta harga lebih mahal, ya enggak mungkin," kata Dhani dalam jumpa pers di Jakarta Pusat."Terus terang saja, Andra sama saya, bayarannya banyak saya. Kan lagunya lagu saya, lagunya banyakan saya. Nah, ini Once (lebih mahal), kan enggak masuk akal," lanjutnya.Meski demikian, pentolan Dewa 19 itu mengatakan kalau ia tak pernah menutup pintu kolaborasi dengan Once. Dhani tetap terbuka jika ada EO (Event Organizer) yang menginginkan mereka tampil bersama, asalkan harganya masuk akal."Tergantung EO-nya dong, kalau harganya sesuai, ya why not. Masa harganya lebih dari saya? Lagunya lagu saya, terus minta harga lebih mahal ya enggak mungkin," imbuhnya."Enggak ada masalah (sama Once) asal harganya reasonable," tegas Dhani.Dhani juga mencontohkan kalau beberapa waktu lalu ia sempat menawarkan Once untuk menggarap single baru yang bertajuk "Love is Blind", sebuah versi remake dari lagu "Cinta Itu Buta" yang diciptakan Dhani bersama grup Mahadewa. Namun, Once menolak tawaran tersebut."Ditolak mentah-mentah. (Alasannya) nggak ada, didiemin aja," kata Dhani."Tapi ternyata Once cuek aja, ya sudah, nggak apa-apa. Kita ya elus dada aja," imbuhnya.Di satu sisi, penolakan tersebut nyatanya mendatangkan berkah. Ahmad Dhani bersama gitaris Dewa 19, Andra Ramadhan, kemudian memutuskan untuk menggandeng enam musisi rock legendaris dunia untuk berkolaborasi menggarap single tersebut.Mereka adalah Jeff Scott Soto, Dino Jelusic, Ron 'Bumblefoot' Thal, Derek Sherinian, Billy Sheehan, dan Simon Phillips.