Panggung Terakhir Mr. Big di Indonesia

Mr. Big menutup kemeriahan 90's Festival hari pertama. Penampilan Mr. Big di 90's Festival terasa spesial karena konser ini bisa saja panggung terakhir mereka di Indonesia.Aksi Mr. Big di 90's Festival ini merupakan bagian dari tur perpisahan mereka yang bertajuk "The Big Finish Tour". Setelah ini, Mr. Big memutuskan bubar.Layaknya sebuah perpisahan, Mr. Big tentu ingin memberikan kesan tak terlupakan. Hal itu sudah mereka tunjukkan sejak lagu "Addicted to That Rush" pertama kali dimainkan."Halo Jakarta, kami kembali," ucap Eric Martin kepada ribuan orang yang membanjiri Gambir Expo, Kemayoran, Sabtu (12/8/2023) malam.Setelah Eric memperkenalkan rekan-rekannya, para maestro Paul Gilbert dan Billy Sheehan langsung menggeber alat musik mereka membawakan lagu-lagu energik seperti "Take Cover", "Undertow" hingga "Daddy, Brother, Lover, Little Boy (The Electric Drill Song)". Seperti biasa, Paul Gilbert menyajikan aksinya menggunakan bor listrik di lagu ini.Namanya juga maestro, usia hanyalah sebuah angka bagi mereka. Mr. Big belum menurunkan tempo dengan menyajikan lagu-lagu macam "Green-Tinted Sixties Mind", "Alive and Kickin'", dan "Never Say Never".Barulah setelah itu mereka sedikit menurunkan tempo dengan membawakan lagu seperti "Just Take My Heart", "Lucky This Time", "My Kinda Woman", atau "A Little to Lose".Mr. Big berdiri sejak tahun 1988 sebelum memutuskan bubar pada tahun 2002. Mereka kemudian reuni pada tahun 2009. Kematian Pat Torpey pada tahun 2018 membuat Mr. Big sempat vakum.Akhir 2022 mereka mengumumkan bakal menggelar konser perpisahan tahun 2023. Untuk menggantikan posisi Pat Torpey, mereka mengajak Nick D'Virgilio di tur ini. Setelah mendatangi Asia, Mr Big bakal melanjutkan tur perpisahan mereka di Eropa dan Amerika tahun depan.Sepertinya tak ada yang harus diratapi dari keputusan Mr. Big untuk bubar. Perjalanan gemilang Mr. Big di dunia musik tentu tetap harus dirayakan dengan riang. Seperti gemuruh penonton ketika Mr. Big memainkan lagu terakhir mereka di Jakarta.Selain Mr.Big, 90's Festival hari pertama dimeriahkan 911, Krakatau feat Andre Dinuth x Barry Likumahuwa, Titi Dj, Potret, Basejam, IWA K feat Sweet Martabak & Blackskin, Dr.PM, P-Project, Atiek CB, Pure Saturday, 7 Kurcaci, TIC Band, Cherry Bombshell, D.O.T dan MLDJazzProject feat Andre Hehanussa.