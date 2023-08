Aktris Tatjana Saphira Resmi Terjun ke Dunia Musik, Rilis Single Galau "Kemanakah Cinta"

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Aktris dan model Tatjana Saphira resmi terjun ke dunia musik lewat debut single berjudul "Kemanakah Cinta."Diproduseri oleh Aradea Barandana (Dea) dan ditulis oleh Adinda Dwimadasari, single perdananya ini bercerita tentang seseorang yang dihadapkan dengan sebuah dilema antara rasa galau dan kasmaran.Berada di tengah sebuah hubungan cinta yang sudah lama berjalan, tokoh utama pada lagu ini bertemu dengan sosok baru yang menarik perhatiannya, membuatnya bimbang dalam persimpangan — melanjutkan cinta lama dan menjaga memori indah bersama, atau menjelajahi kemungkinan baru yang menantinya. Cinta adalah bahasa universal, dan “Kemanakah Cinta” menjadi spesial bagi Tatjana karena dekat dengan pengalaman banyak orang. Uniknya, lagu ini menghadirkan pesan emosional lewat kemasan yang fun.“Ironically, it’s a sad song, but also a song that you might be able to dance to,” kata Tatjana.“Kemanakah Cinta” dirilis mendahului serangkaian single Tatjana yang akan datang tahun ini, serta sebuah EP yang akan dirilisnya jelang akhir tahun.Dibesarkan oleh ayahnya, seorang gitaris eks-personil band yang seringkali mengajaknya melihat dapur rekaman dan menyambangi panggung pertunjukan, dan diajarkan untuk bermain piano sejak kecil, Tatjana merasa akrab dengan musik.“Music is a big part of my life, I would turn to music dalam keadaan senang maupun sedih. Music can touch you in a very personal way,” ujarnya. KSelama 10 tahun berkarier di industri perfilman, Tatjana beberapa kali berkesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan vokalnya di muka layar. Pada film drama komedi romantis Sweet 20 (2017) yang dibintanginya, Tatjana menyanyikan sejumlah soundtrack film, termasuk di dalamnya lagu lawas “Bing” ciptaan Titiek Puspa, “Payung Fantasi” karya Ismail Marzuki, dan “Layu Sebelum Berkembang” dari A. Riyanto. Sementara itu, pada serial drama musikal STEREO (2015), Tatjana menjadi satu-satunya pemeran yang bukan berlatar karir penyanyi, beradu akting bersama Vidi Aldiano, Pradikta Wicaksono, Angel Pieters, dan Indra Aziz.“I think the only really fulfilling things that I’ve done in my life adalah hal-hal yang membuatku sangat takut dan mendorongku untuk berani push the limit. Tahun ini, aku mencoba hal-hal baru, dan itu artinya kita berkembang sebagai manusia," tutup Tatjana.