Mengenal Roadtrip to Antarctica, Band Indie Bergenre Bedroom Pop

Jakarta: Band indie Roadtrip to Antarctica turut meramaikan jagat musik Tanah Air melalui karya-karyanya dalam genre alternatif rock / alternatif pop (bedroom pop). Band asal DKI Jakarta ini terdiri dari Adsennapati (Vocalis&Guitar), Dandelion (Guitar), Yuda (Bass), dan Naval (Drum).Band ini didirikan sejak tahun 2019, dan terinspirasi dari sejumlah band dan musisi ternama seperti Mild High Club, Boy Pablo, Mac Demarco, hingga The Arctic Monkey.Kerap disingkat menjadi RTA, Roadtrip to Antarctica melakukan berbagai gebrakan melalui lagu-lagunya yang berjudul "Summertime," "1978," hingga single terbarunya, "Affectionate Affair," yang menceritakan kisah cinta yang diselimuti pengkhianatan dan penyesalan.Vokalis Roadtrip to Antarctica bernama Adsennapati, atau biasa juga dipanggil Senna. Selain sibuk membuat lagu, ia juga tetap berkonsentrasi menjalani masa kuliah sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di Jakarta.Senna memulai karier musiknya dengan band Roadtrip to Antarctica sebagai vokalis, gitaris dan sekaligus penulis lagu.Semua lagu-lagunya sudah bisa didengar di seluruh digital music platform seperti Youtube Music, Spotify, Deezer, hingga Apple Music.Baca juga: Band Indie Keep Secrets Rilis Single Berjudul 'Time to Say Goodbye'