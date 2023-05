Band Indie Keep Secrets Rilis Single Berjudul 'Time to Say Goodbye'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Band indie Keep Secrets merilis sebuah single terbaru berjudul "Time to Say Goodbye." Band asal Jakarta ini terdiri dari empat personel, yaitu Erhan Reza (Vocal & Guitar), Beba Prakoso (Guitar), Lingga Kusnawardanu (Bass), dan Eza Vinkin (Drum).Terbentuk di Universitas Moestopo (Beragama) sejak akhir tahun 2022, Keep Secrets mengaku terinspirasi dari salah satu band British Pop ternama, Oasis.Mengenai single bertajuk "Time to Say Goodbye," Keep Secrets mengatakan bahwa lagu tersebut bercerita tentang kisah seseorang yang ingin kembali kepada kekasih yang meninggalkannya.Beberapa momen yang dialami sang karakter selama menjalin hubungan juga tertuang dalam lagu tersebut."Time to Say Goodbye" telah dirilis pada 23 Februari 2023 di seluruh digital music platform seperti Spotify , Apple Music, Deezer, Youtube Music, dan lain-lain.Sebelumnya, Keep Secrets telah melakukan penampilan perdananya di ruang publik dalam sebuah acara undangan WKM Komik Moestopo di daerah Kuningan, Jakarta Selatan.Baca juga: GHO$$ Bicara Keresahan Pria Paruh Baya di EP Terbaru Lust Sex Desire