Bring Me The Horizon Umumkan Single Baru!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Jakarta: Grup metalcore Bring Me The Horizon (BMTH) mengumumkan kalau mereka akan merilis single dan video klip baru berjudul "Lost" pada 4 Mei 2023. Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan di akun Twitter @bmthofficial pada Kamis, 20 April.Dalam unggahan yang sama, BMTH juga membagikan potongan video klip yang menampilkan sang vokalis, Oliver Sykes, yang sedang terkapar bersama banyak obat-obatan.Pada bagian tersebut, Oliver Sykes juga sambil melantunkan lirik; “Someone tell me/ Why am I this way?/ Stupid m?dicine, not doin’ anything/ What the hell is fucking wrong with me?/ I guess there’s no remedy/ I’m so terribly lost."Pada Maret lalu, drummer Matt Nicholls membocorkan kalau BMTH memang bersiap merilis karya baru dalam waktu dekat. Matt mengatakan ia dan rekan-rekan yang lainnya sudah menulis dan merekam sejumlah materi sejak mengadakan tur konser di Amerika Serikat pada tahun lalu.Band asal Sheffield, Inggris itu masih akan mengadakan tur di Eropa dan Amerika hingga Agustus 2023. Selain itu, BMTH juga ramai dikabarkan akan manggung di Indonesia pada tahun ini. Rumor ini pun sempat trending di Twitter. Namun, belum ada kepastian apakah tahun ini Oliver Sykes, dkk, memang akan datang ke Indonesia atau tidak.Baca juga: Bring Me The Horizon Trending di Twitter, Bakal ke Indonesia Tahun Ini? (Nicholas Timothy Suteja)