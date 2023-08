Putri Ariani Grogi jadi Pembuka Konser Ronan Keating

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi asal Irlandia, Ronan Keating, menggelar konser bertajuk Ronan Keating Live in Indonesia 2023 di Hotel Pullman di Central Park, Jakarta, pada Jumat, 18 Agustus 2023. Acara ini diselenggarakan bersama oleh Warna Warni Entertainment dan Color Asia Live, menjanjikan malam yang penuh dengan musik dan hiburan luar biasa. Penyanyi Indonesia, Putri Ariani, juga tampil sebagai tamu istimewa di panggung.Putri Ariani membuka konser dengan penampilan yang luar biasa yang menampilkan vokal kuat dan keterampilan bermain piano. Ia memulai dengan lagu klasik "Can't Take My Eyes off You," yang mengajak audiens untuk ikut bernyanyi, menciptakan suasana persatuan."Selamat malam semuanya. Oh Tuhan saya sangat nervous berada di sini," kata Putri Ariani.Putri Ariani menyampaikan rasa terima kasih atas undangannya untuk tampil dalam acara ini. Ia melanjutkan penampilannya dengan versi dari lagu ikonik Whitney Houston, "I Will Always Love You," yang mengajak audiens untuk ikut bernyanyi.Momen puncak dari penampilan Putri Ariani adalah saat ia membawakan lagu hits viralnya sendiri, "Loneliness." Audiens antusias ikut serta saat ia membawakan lagu ini, menghasilkan tepuk tangan meriah.Kemudian, giliran Ronan Keating naik panggung, ia mengucapkan terima kasih kepada audiens Indonesia atas sambutan hangat mereka. Ia berbagi kisah-kisah dari kunjungan sebelumnya ke Indonesia dan memuji keramahan masyarakat setempat.Penampilan Ronan mencakup hits solonya dan klasik dari Boyzone. Ia membawakan lagu-lagu terkenal seperti "Breathe," "Baby Can I Hold You," dan "It's Only Words," yang membangkitkan nostalgia di antara audiens.Puncak malam itu terjadi saat Ronan Keating mengundang audiens untuk bergabung dengannya menyanyikan lagu hits dari Boyzone, "Isn't It a Wonder." Suara-suara bersama-sama menciptakan momen persatuan yang tak terlupakan.Sebagai kesimpulan, konser 'Ronan Keating Live in Indonesia 2023' memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penonton. Penampilan pembukaan Putri Ariani dan penampilan Ronan Keating menyatukan diri untuk menciptakan pengalaman istimewa.(Nicole Kyra)