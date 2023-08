Vokalis The 1975 Diduga Kembali Sindir Malaysia

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Matty Healy nampaknya masih belum puas berulah. Setelah diusir dari Malaysia beberapa waktu lalu, vokalis asal Inggris itu kembali mengeluarkan sindiran.Tampil di fesival akbar Lollapalooza, Chicago, pada Jumat, 4 Agustus 2023, Matty bersuara di atas panggung."Kalian mau saran perjalanan dari saya? Jangan pergi ke....," meski tidak dilanjutkan, media asal Inggris NME menyebut banyak pihak mengasumsikan Healy sedang menyindir Malaysia.Setelah mengeluarkan kata-kata itu, Healy melanjutkan penampilan The 1975 dengan membawakan lagu "It's Not Living If It's Not With You."The 1975 membuat ulah saat tampil di Good Vibes Festival, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 21 Juli 2023. Di atas panggung, Healy mengeluarkan pernyataan yang kontroversial."Saya tak melihat poin penting... mengundang The 1975 ke sebuah negara dan kemudian mengatakan ke kami kepada siapa kami bisa berhubungan seks.""Saya minta maaf bila itu menyinggung kalian, dan kalian religius, tapi pemerintah kalian sungguh parah. Saya tak peduli lagi, bila kalian memaksa, saya akan balas. Saaya sudah tak minat lagi," ujar Healy.Setelah ucapan itu, Healy memanggil bassist Ross MacDonald dan keduanya berciuman di atas panggung.Kontroversi itu berimbas pada jadwal penampilan The 1975 di Jakarta. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan tur ke Indonesia dan Taiwan.