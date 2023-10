Advertisement

Industri musik bukanlah tempat yang mudah untuk bertahan, tetapi d’Masiv membuktikan bahwa keberlanjutan dalam musik bisa terwujud. Mereka telah eksis selama lebih dari 20 tahun dan tetap mempertahankan formasi asli sejak awal terbentuk pada 3 Maret 2003.Untuk merayakan prestasi luar biasa ini, d'Masiv menggelar tur dunia bertajuk 20AD To The World. Mereka mengunjungi beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Prancis. Tur dunia ini bukan hanya impian mereka yang menjadi kenyataan, tetapi juga keinginan mereka untuk berbagi musik dengan dunia."Memang keliling dunia adalah salah satu mimpinya d’Masiv. Kita pengen musik kita itu tidak hanya didengar oleh orang Indonesia aja, tapi juga semua orang yang ada di seluruh dunia," kata Rian, vokalis d’Masiv.Grup yang terdiri dari Rian, Rai, Rama, Wahyu, dan Kiky itu sangat bersukacita selama tur ini. Mereka tidak hanya memenuhi kerinduan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri, tetapi juga memperkenalkan musik mereka kepada pendengar musik dari berbagai negara."Karena memang ini tim kecil kita berangkatnya, jadi bisa dibilang kita seperti napak tilas kembali ke masa-masa berjuang dulu. Tapi di level yang berbeda," kata Rian.Tur 20AD To The World membawa berbagai pengalaman tak terlupakan. Salah satunya adalah saat mereka manggung di The International Suites, Old Trafford, markas besar Manchester United, yang menjadikan mereka band Indonesia pertama yang tampil di sana. Penampilan ini disaksikan oleh Alan Keegan yang telah menjadi The Voice of Old Trafford selama 26 tahun.Di Hamburg, Jerman, d’Masiv memberikan pertunjukan di Indra Music Club, tempat di mana The Beatles menggelar konser pertama mereka pada 17 Agustus 1960. Selama tur ini, mereka juga menjelajahi tempat-tempat bersejarah di Eropa, seperti Menara Eiffel dan Louvre di Prancis, stadion Ajax di Amsterdam, serta Abbey Road di London."Perjalanan kali ini benar-benar membuat d’Masiv yakin dan bahagia telah memilih musik sebagai jalan hidup. Dengan 7 album yang telah kita buat dan personel yang tetap sama sejak album pertama, itu merupakan prestasi yang luar biasa. Tidak banyak band yang bisa mempertahankan kesatuan personel sejak album pertama hingga sekarang, dan d’Masiv adalah salah satunya," tutupnya.