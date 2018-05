Paul McCartney Raih Gelar Kehormatan dari Istana Buckingham

daftar penghargaan Tahun Baru Ratu Elizabeth

Sir Paul McCartney baru saja menerima medali Companion of Honour dari Buckingham Palace atas kontribusinya di bidang musik.Penggawa grup musik The Beatles tersebut menerima gelar kesatria dari Sang Ratu setelah berkontribusi di bidang musik selama 21 tahun.Ia menerima gelar tersebut ditemani sang istri, Nancy Shevell, di Buckingham Palace pada Jumat, 4 Mei 2018.Dilansir dari NME, Sabtu 5 Mei 2018, hingga saat ini McCartney menjadi satu-satunya anggota The Beatles yang memperoleh gelar kesatria. Sebelumnya, penabuh drum The Beatles, Ringo Starr juga menerimastattus serupa dalamSelain McCartney, beberapa seniman yang turut menerima gelar serupa saat itu adalah Vera Lynn, Janet Baker, Stephen Hawking, Judi Dench, dan J.K. Rowling."Saya sangat senang menerima gelar kehormatan bersama dengan kabar yang datang pada minggu saya berulang tahun dan Hari Ayah. Ini menjadi luar biasa!" ungkap McCartney saat itu.(ELG)