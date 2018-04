James Hetfield Bikin Gitar dari Kayu Bekas Rumah Lama Metallica

Metallica membagikan video kisah sentimentil tentang Carl, gitar elektrik baru berbahan kayu kasar yang digunakan James Hetfield. James bercerita bahwa gitar tersebut dia buat dari potongan kayu dinding garasi sebuah rumah di kota El Cerrito, yang pernah menjadi markas Metallica pada era 1980-an.Menurut Blabbermouth, Metallica menempati sebuah garasi rumah nomor 3132 di Boulevard Carlson, El Cerrito, California selama 1983-1986. Ini adalah masa awal Metallica membangun karya dan reputasi sebagai grup musik metal. Selama di rumah Carlson, sebelum pindah ke markas baru, mereka latihan dan menulis sebagian besar lagu untuk album Ride the Lightning dan Master of Puppets.Hetfield, dalam videonya, menyebut bahwa ruangan di markas baru mereka sangat besar. Dia punya ide untuk membongkar garasi lama mereka dan menaruhnya di situ."Kami punya ruangan besar, yang aku pikir akan jadi keren, benar-benar seperti bintang rock, jika kami mengambil garasi dari Carlson dan meletakkannya di ruangan ini. Kami punya semuanya, pintu-pintu, patung kepala, poster Ride the Lightning, kami punya semua barang-barang bersejarah ini. Mari ambil garasi itu, dibongkar, lalu dibangun lagi di sini," kata Hetfield dalam video di kanal YouTube MetallicaTV."Ide itu tidak pernah terwujud dan terdengar bodoh. Baru kemudian kami tahu, garasi tersebut telah dibongkar dan kami terkejut," lanjut Hetfield.Setelah itu, mereka merencanakan acara kunjungan ke Carlson. Sang pemilik rumah menerima dan menyiapkan tempat berkumpul bagi personel Metallica dan kawan-kawan lama mereka. Hetfield pun bertemu dengan teman lamanya dari grup musik punk Attitude Adjustment, Andy Anderson.Setelah Hetfield dan teman-teman Metallica bercerita tentang garasi, Andy memberi kabar gembira bagi Hetfield."Dia bilang, 'Kau tahu, aku menyimpan beberapa potong kayu'. Serius? Lalu kami ambil kayu-kayu itu, mungkin delapan potong, ukurannya beda-beda," ujar Hetfield.Hetfield pun menghubungi seniman gitar Ken Lawrence, yang juga pernah membuatkan gitar untuknya. James tak memberi banyak arahan kepada Ken soal gitar nostalgia ini karena menurutnya, tak akan ada seni jika seniman mendapat terlalu banyak arahan. Kendati sempat khawatir gitar itu akan jadi terlalu halus, tak sekasar garasi yang dia kenang, Hetfield puas."Tak ada pecahan kayu di sini, tetapi kau bisa merasakan kayunya, kau merasakan kasarnya. Rasanya hampir seperti lekukan piringan hitam," ungkap Hetfield terharu.Tak hanya itu, Ken mengabdikan rangkuman kisah penting Metallica selama bermarkas di sana lewat gambar di sepanjang fingerboard gitar.Kisah lengkapnya dapat disimak dalam video berikut.(ELG)