Agnez Mo, Nassar hingga Nasida Ria Bakal Tampil di Synchronize Fest 2022

Synchronize Festival 2022 resmi mengumumkan daftar penampilnya. Menghadirkan musisi lintas generasi, Synchronize Festival 2022 bakal digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 7-9 Oktober 2022.Setidaknya ada empat kategori musisi yang dihadirkan Synchronize Festival yakni musisi legendaris, musisi yang sedangg terkenal, penampilan khusus hingga nama-nama baru yang belum pernah tampil di Synchronize Festival."Banyak perubahan dan banyak perkembangan yang kami alami. Kami ingin menjadikan Synchronize Fest ini ajang perayaan musik Indonesia," kata David Karto selaku Founder sekaligus Festival Director dari Synchronize Fest di Jakarta, Rabu (10/8/2022).Setidaknya ada 126 penampil dalam acara bertajuk tema “Lokal Lebih Vokal”. Sebut saja seperri Agnez Mo, Ahmad Band, Cokelat, Potret, Kahitna, Radja, Deadsquad feat. Isyana Sarasvati, Erwin Gutawa & 3Diva (Krisdayanti, Titi DJ, Ruth Sahanaya)."Semua aman dan bisa didiskusikan. Mereka (manajemen Agnez Mo) sangat suportif. Semua aman. Begitu juga 3 Diva. Mereka terakhir manggung itu sekitar 2007," kata David.Masih ada Denny Caknan, David Bayu, Alam Mbah Dukun, President Jancukers alias Sujiwo Tejo, Senyawa, Gabber Modus Operandi, Voice of Baceprot, OM New Palapa, The Groove Bersama Rieka Roslan, Yuke Sampurna dan Ali Akbar yang akan merayakan 25 tahun perjalanan mereka dengan tampil reuni. Ada penampilan spesial Payung Teduh X Pusakata.Pproyek kolaborasi musik secara khusus juga telah dipersiapkan untuk memeriahkan Synchronize Festival 2022. Antara lain Dipha Barus Bersama Bahana Bintang, Orkestra Nasida Ria Bersama Tjut Nyak Deviana, Jhonny Iskandar bersama Orkes Nunung Cs, Down For Life X Gondrong Gunarto yang akan menampilkan kolaborasi musik metal dengan gamelan.Proyek supergroup yang digagas oleh Synchronize Fest yang menampilkan Oslo Ibrahim, Romantic Echoes, Bilal Indrajaya, Morad & The Band hingga Pergelaran Swara Gembira untuk Guruh Sukarno Putra.Puncak kolaborasi yang pantang dilewatkan adalah pentas Spirit of Dara Puspita Bersama Fleur! yang menjadi penanda pertama kalinya grup garage rock legendaris tampil dengan personel lengkap setelah 50 tahun. Kuartet Titiek A. R., Lies A. R., Titik Hamzah, Susy Nander akan tampil bersama musisi-musisi perempuan hebat hari ini seperti Fleur!, Endah Widiastuti, Bonita, NonaRia, The Dare, MMS (Mela, Mar Sari) dan Rika Putrianjani."Dara Puspita akan reuni. Insya Allah kalau enggak ada rintangan akan hadir. Buat saya tahun ini Dara Puspita yang paling spesial," ucapnya.Tiket kategori tersisa yaitu Daily Pass Regular dan Daily Early Entry Pass Synchronize Fest selanjutnya akan dijual pada 11 Agustus 2022 pukul 19:00 WIB melalui website resmi www.synchronizefestival.com. Dilanjutkan penjualan kategori On The Spot yang akan dijual dengan jumlah terbatas pada bulan Oktober di Gambir Expo Kemayoran."Kita selalu coba cari terus perkembangan-perkembangan berkolaborasi dan choir itu jarang di festival tapi mereka adalah juara dunia. Makanya Batavia Madrigal Singers kita hadirkan untuk lebih bisa membuka khasanah musik," tutup David.