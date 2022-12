Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Stephanie Poetri hadir sebagai pembuka di konser Head In The Cloud (HITC) Jakarta di Community Park PIK2, Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2022. HITC hadir selama dua hari pada sabtu 3 Desember hingga Minggu 4 Desember 2022.Saat memasuki area panggung, Stephanie memperkenalkan dirinya dan mengaku merasa terhormat telah bisa hadir sebagai pembuka acara."Saya merasa terhormat bisa di sini menjadi pembuka," ujar Stephanie Poetri di atas panggung 88 Stage, Sabtu, 3 Desember 2022.Kemudian Stephanie bercerita tentang lagu yang akan dinyanyikan dan dia ingin membawa kejutan untuk penonton."Ada suatu hari aku di rumah aja lalu aku bikin lagu berjudul 'Bad Haircut'," seru Stephani.Di tengah-tengah penampilannya, Stephani membawa kejutan ke atas panggung dengan berduet bersama Vidi Aldiano."Semuanya tepuk tangan untuk kak Vidi Aldiano," sambut Stephani diikuti riuh penonton.Vidi Aldiano masuk ke panggung dan ikut bernyanyi bersama Stephanie. Bukan hanya itu, Stephanie juga membawa kejutan dengan berduet dengan ibunya, Titi DJ."Kalian ada yang tau mamah aku siapa engga? Kemarin ada lagunya yang dicover sama Lyodra. Aku mau nyanyiin deh boleh ya? Ini dia ‘Sang Dewi’," ujar StephanieAwalnya Stephanie hanya menyanyikan lagu milik Titi DJ, lalu tak disangka Titi DJ naik ke atas panggung dan bernyanyi bersama anaknya. Saat bernyanyi bersama, terlihat mata Titi DJ berkaca-kaca menahan air mata.“Mau nangis guys”, ujar Titi DJ saat di tengah penampilannya.Titi DJ terlihat terharu saat bisa bernyanyi bersama anaknya, Stephanie Poetri. Saat di tengah penampilannya, ibu dan anak ini berpelukan dengan haru. Melihat aksi ibu dan anak tersebut, penonton juga ikut terharu dengan suasana di atas panggung.Titi DJ merasa bangga dengan pencapaian anaknya yang bisa tampil di atas panggung bersama dirinya. Ia juga menceritakan tentang bernyanyi bersama Stephani Poetri pada 5 tahun lalu dan baru bisa berduet bersama lagi kali ini di atas panggung."Nyanyinya bareng terakhir tuh 5 tahun lalu dan akhirnya bangga banget bisa nyanyi bareng lagi sebagai pembuka di Head In The Cloud,” kata Titi DJ sambil menahan air matanya.Stephanie juga merasa senang dan terharu bisa bernyanyi bersama ibunya di atas panggung. Ia juga mengatakan bahwa ini merupakan permintaan dari para penggemarnya.“Aku seneng banget bisa nyanyi bareng sama mama soalnya dari kemarin banyak yang minta dan akhirnya ini dia,” ujar Stephanie.Adapun lagu yang dinyanyikan Stephanie Poetri di atas panggung seperti ‘Selfish’, ‘Picture My Self’, ‘Bad Haircut’, ‘Breakfast in Bed’, ‘Honeymoon’, ‘Sang Dewi,’ ‘I Love You 3000’, dan ‘Do You Love Me'.