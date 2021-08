Tom Morello Rilis Lagu Baru tentang Perjuangan Jiwa yang Tersiksa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah merilis single aransemen ulang "Highway to Hell" dengan menggandeng Bruce Springsteen dan Eddie Vedder beberapa waktu lalu, kini Tom Morello kembali melepas single baru bertajuk "Driving to Texas"."Driving to Texas" digarap dengan melibatkan Phantogram, dan akan masuk ke dalam album baru berjudul The Atlas Underground Fire yang segera dirilis."Saya pernah bekerja dengan Josh dari Phantogram pada album Atlas Undeground pertama saya dan sangat senang saat dia dan Sarah mau berkolaboarasi dalam album ini. Lagu ini sangat menyeramkan - perjalanan yang gelap, perjuangan untuk jiwa yang tersiksa. Solo gitar pada lagu ini seperti menghayati sosok malaikat pendendam yang turun untuk menentukan nasib progtagonis. Akankah si protagonis masuk ke jurang atau mereka menemukan penebusan?""'Driving to Texas' benar-benar menunjukkan keluasan musik yang ada pada album ini. Sarah adalah salah satu (vokalis) yang memiliki suara paling menghantui dan indah dari siapa pun penyanyi hari ini, dan Josh gaya produksi Josh sangat segar dan menakutkan," tukas Tom Morello dalam keterangan pers.Album baru The Atlas Underground Fire akan dirilis pada 15 Oktober mendatang di bawah naungan label Mom + Pop.Album terbaru Tom ini juga melibatkan Damiam Marley, Mike Posner, Chris Stapleton, hingga Protohype.Medcom.id mendapat kesempatan wawancara eksklusif bersama Tom Morello membahas album terbarunya ini, dan juga pandangannya terkait salah satu band Indonesia, Voice of Baceprot. Simak wawancara eksklusif jurnalis Shindu Alpito bersama Tom Morello di YouTube Medcom, pada Minggu, 29 Agustus 2021, pukul 19:00.(ASA)