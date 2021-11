Kalahkan Ardhito Pramono dan Pamungkas, Raisa Menangkan Album Terbaik AMI Awards 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi solo Raisa baru saja mengeluarkan album terbarunya yang berjudul It’s Personal. Album tersebut meraih penghargaan Album Terbaik Terbaik di ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) 2021. Raisa mengatakan jika It’s Personal merupakan album terbarunya setelah terakhir merilis album “Handmade” pada tahun 2016. Raisa merasa tersanjung dengan penghargaan yang diberikan oleh AMI Awards 2021 kepadanya.“Ini spesial, sih karena ini album. Karena kalau misalkan album itu benar-benar usaha bersama, usaha kolektif gitu. Sudah gitu, ini yang benar-benar gue sukai dalam bermusik yaitu menulis lagu, produksi lagu, aransemen, dan rekaman," kata Raisa dalam acara AMI Awards, Senin (15/11/2021)."Jadi ini adalah salah satu bentuk apresiasinya, thank you so much. Sebelum ini kan album Handmade dan itu tahun 2016, sudah lama. Jadi, Alhamdulillah dapat apresiasi untuk album lagi,” lanjutnya.Raisa mengaku sangat bersyukur dengan penghargaan yang diberikan untuk album terbarunya itu. Album tersebut diketahui masih dalam tahap produksi yang nantinya akan dirilis secara lengkap pada tahun 2022."Alhamdulillahirabbil 'alamin, terima kasih Allah SWT akan berkahnya malam hari ini. Album ini adalah album yang masih dalam produksi, jadi alhamdulillah ini pasti nyemangatin aku untuk menyelesaikan albumnya di tahun depan," kata Raisa.Menurutnya, album It’s Personal memiliki tantangan tersendiri dalam proses produksi, terutama ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia sejak hampir dua tahun lalu. Pandemi ini membuat Raisa dan tim harus bekerja lebih teliti agar proses produksi tidak membawa dampak bahaya bagi seluruh pihak yang terlibat.Namun, penyanyi "Serba Salah" itu menyebut jika tim produksi dan produser dari album It's Personal mendukungnya dengan penuh dalam menyelesaikan album ini. Kerjasama yang bagus itu menghasilkan capaian yang tak diduga oleh Raisa."Aku mau berterima kasih pastinya kepada tim Juni Records dan produser aku S/EEK Music yang selalu mendukung aku dan selalu menjadikan visi aku jauh lebih di atas dari pada yang ada di dalam pemikiran aku,” lanjutnya.Selain dukungan dari tim produksi, Raisa juga mendapat dorongan dan dukungan dari keluarga, para sahabat, dan para penggemarnya. Dengan demikian, Raisa menyampaikan rasa syukur atas hal tersebut untuk pihak yang telah mendukungnya selama ini.Dalam kategori Album Terbaik Terbaik, Raisa mengalahkan nomine lain seperti album 99 milik Marcello Tahitoe; ArTi Untuk Cinta – Arsy Widianto, Tiara Andini; See You Someday – Rendy Pandugo; Semar & Pasukan Monyet – Ardhito Pramono; dan Solipism 0.2 dari Pamungkas.