Lirik Lagu "Before You" dari Mikha Angelo

Rapijali Book Soundtrack menghadirkan lagu baru berbahasa Inggris yang berjudul "Before You". Lagu cinta sekaligus patah hati yang ditulis oleh Dewi Lestari ini dinyanyikan oleh Mikha Angelo. "Buat saya, ‘Before You’ adalah lagu yang sedih. Cara menyanyikannya seperti orang sedang bicara dan ada sentuhan musikal di dalamnya. Liriknya sangat deskriptif," ungkap Mikha Angelo.Menurutnya, "Before You" merupakan lagu tersedih yang pernah dinyanyikannya. Ia pun mengaku bahwa dirinya senang mendapatkan kesempatan untuk membawakan lagu tersebut."Karakter dan kisah Rakai pun tergambar jelas lewat liriknya. Perspektif itu terbawa sampai ke proses take vocal dan saya seperti memainkan sebuah peran, seakan-seakan saya sedang menghadapi masalah seperti yang diceritakan dalam lagu itu," tuturnya.Berikut ini lirik lengkap lagu "Before You".It’s not youAnd it’s not meMaybe it’s fateOr life is turning its back on meIt’s a “he said, she said”And I don’t wanna fight itWe have waited, seen itSome things were unchangingLet’s go our waysBut don’t say it’s not thereCause I feel itOh, I feel itAnd I thoughtI’d be okayThat it was never gonna workFor us anywaySo I shrugged it offAnd walked awayI don’t need to fight itWe called it offHit the highwayMaybe it was meant to beTo go our waysBut don’t say I don’t careCause I feel itOh, I feel itIf love was never thereThen why do I feel this painIf I’m so out of touchThen why does it hurt so muchIf it’s something else I feelThen why does my heart bleed so badI can’t go backTo how I was before youTo how I was before youIs there something I missed?Too green to comprehend?How love can be so clearYet so untouchable?Cause I see youYes I see youBut I can’t reach youCan’t be with youIf love was never thereThen why do I feel this painIf I’m so out of touchThen why does it hurt so muchIf it’s something else I feelThen why does my heart bleed so badI can’t go back...To how I was before youTo how I was before you