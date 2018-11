Mondo Gascaro Garap Musik Film Kucumbu Tubuh Indahku

Proyek film terbaru dari maestro Garin Nugroho, Kucumbu Tubuh Indahku, secara resmi telah mengumumkan bahwa seluruh musik untuk film ini digarap oleh Mondo Gascaro. Album soundtrack akan dirilis dalam format fisik dan digital dalam waktu dekat.Album memuat 11 lagu, meliputi penggalan skor musik, gubahan ulang, dan satu lagu baru berjudul Dari Seberang. Lagu terbaru ini ditulis Mondo dan khusus untuk liriknya, digarap bersama Garin."Pertama kali Mas Garin bercerita tentang film ini dan konsep musik yang dibayangkan, beliau bilang ingin menggunakan lagu dan musik sebagai penanda zaman, yang membuka ruang memori dan sejarah kita," ungkap Mondo.Terkait keterlibatan Mondo, Garin menyebut bahwa karya Mondo selalu mengandung dua aspek, yaitu memori akan Indonesia lama dan Indonesia hari ini."Sangat tepat untuk film ini," kata Garin dalam keterangan resmi kepada Medcom.id. "Di sisi lain, karya Mondo mengedepankan kesederhanaan dan kemampuan mengelola perasaan atas pilihan aransmennya."Sejumlah lagu gubahan ulang antara lain berjudul Hanya Semalam dan Rindu Lukisan dari Ismail Marzuki, serta Apatis yang pernah dipopulerkan Benny Subardja pada era 1970-an. Lagu-lagu ini dinyanyikan ulang oleh Endah Laras, Tilly Haryoto, dan juga Mondo.Danilla juga menyanyikan lagu Bimbang Tanpa Pegangan dalam versi baru. Sebelumnya, lagu ini pernah menjadi soundtrack film Tiga Dara (1957) dan juga dinyanyikan ulang oleh Danilla untuk album soundtrack remake.Album versi digital akan dirilis oleh Ivy League Music dan Signature Music Indonesia di sejumlah platform streaming dan unduhan pada 30 November 2018.Album fisiknya akan dirilis dalam format CD pada 3 Desember, bertepatan dengan pemutaran perdana film ini di Indonesia dalam Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2018.Berikut daftar judul lagu dalam album soundtrack asli Kucumbu Tubuh Indahku.1. Leng (Monolog 1) - Mondo Gascaro, Rianto2. Bimbang Tanpa Pegangan - Danilla3. Tubuh dan Hasrat (Monolog 2) - Mondo Gascaro, Rianto4. Hanya Semalam - Endah Laras5. Godong Bayem (Monolog 3) - Mondo Gascaro, Rianto6. Dari Seberang - Mondo Gascaro7. Into the Clouds, Out of the Ocean - Mondo Gascaro8. Rindu Lukisan - Tilly Haryoto9. Padang Kurusetra (Monolog 4) - Mondo Gascaro, Rianto10. Jangkrik (Monolog 5) - Rianto11. Apatis - Mondo Gascaro(ELG)