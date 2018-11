Calum Scott Tampil Lagi di Indonesia, Promotor Perketat Keamanan

Setelah pertunjukan musiknya di Pekanbaru bulan lalu sempat ditolak oleh ormas FPI, penyanyi Inggris Calum Scott dipastikan akan tampil lagi di Indonesia dalam konser tunggal di Jakarta awal Desember mendatang. Penjagaan keamanan yang lebih ketat telah disiapkan dari pihak Calum dan promotor.Menurut pihak promotor Full Color Entertainment, mereka telah menyiapkan 50 personel keamanan internal untuk konser nanti."Kalau dari dia (Calum) sendiri, ada dua (personel keamanan). Kalau dari kami, ada sekitar 50-an," kata Vice President Full Color Ent Joey Ferry dalam jumpa pers di Cikini, Jumat, 23 November 2018."Itu keamanan (inisiatif) kami sendiri sebagai promotor untuk mengamankan artisnya, karena dia juga sudah bawa sendiri," imbuh Joey.Sebelumnya, Calum tampil sebagai salah satu bintang tamu dalam Do Music Festival di Pekanbaru pada 3 November 2018. FPI sempat menolak kedatangan Calum karena menganggap pria kelahiran 1988 ini hendak mengusung kampanye dukungan LGBT di panggung. Setelah ada dialog dengan panitia, festival akhirnya tetap berjalan lancar.Terkait konser di Jakarta nanti, Joey menyebut pihaknya tidak mempermasalahkan urusan pribadi Calum. Mereka menyorot prestasi Calum sebagai musisi."Itu lebih ke masalah pribadi dia dan kami melihat, dia itu artis bertalenta dan berbakat. Jadi, kami angkat sisi positifnya," ujar Joey.Konser Calum di Jakarta akan berlangsung di Balai Kartini pada Minggu malam, 3 Desember 2018. Konser ini adalah bagian dari tur dunianya bertajuk Only Human, setelah merilis album debut pada Maret lalu.Rencananya, musisi jebolan ajang Britain's Got Talent ini tampil selama 1,5 jam dengan membawakan 15 lagu, termasuk nomor andalan You Are The Reason dan No Matter What.(ELG)