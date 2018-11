Tawa, Bunga, hingga Air Mata di Konser "Pamit" Raisa

Raisa Andriana menggelar Fermata Intimate Concert, tanda akan pamit sejenak dari panggung musik Tanah Air. Merangkum satu dasawarsa perjalanan Raisa di industri musik, ada 19 nomor lagu dibawakan mulai dari lagu dengan lirik yang pertama kali ditulis Serba Salah hingga singel terbaru Mine yang akan dirilis besok, 23 November.Fermata, saduran dari bahasa Italia yang berarti rehat atau vakum sejenak. Konser ini dikemas cukup megah. Raisa di atas panggung ditemani empat personel choir dan 11 personel band mengiringinya bernyanyi.Tampak anggun dan menebar aura ceria, Raisa dalam balutan gaun biru keabu-abuan dipadu corak bunga membuatnya tampak segar. Ia membuka panggung dengan tiga lagu, Anganku Anganmu, Pergilah dan Bye Bye."Selamat malam semuanya. Karena aku capekan orangnya, aku minta tolong semua untuk bantu nyanyi. Aku mau di atas panggung enggak mau cepat-cepat, enggak mau buru-buru, karena pingin ingat momen-momen ini. Yang pasti bakal dikangenin dan di-cranky-in beberapa bulan nanti," tuturnya dari panggung The Hall, Senayan City, Jakarta, Rabu 21 November 2018.YourRaisa tampak antusias sesekali meneriakkan nama Raisa. Sang idola kembali melantunkan lagu-lagu galau seperti Biarkanlah dan Terjebak Nostalgia.Selain membawakan lagu tentang asmara, Raisa mempersembahkan satu buah lagu untuk ibu, Lagu Untukmu yang dirilis pada 25 Mei 2018."Lagu yang berikut ini adalah salah satu lagu baru aku. Aku nulisnya dengan perasaan-perasaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya karena perjalanan hidupku belum sampai di sini sebelumnya.""Lagu ini aku persembahkan, orangnya ada di sini loh. Ini lagu untuk ibuku. Senyumnya manis banget.""Karena perasaan rindu yang aku rasakan ini beda sama perasaan pas aku kecil saat lagi di rumah teman. Aku yakin kalian tahu perasaan yang aku rasakan. Malam ini ibuku lagi flu. Yuk, nyanyi bareng semoga ibuku cepat sembuh," kata Raisa.Raisa melantunkan Lagu Untukmu untuk Sang Ibunda. Permainan musik berganti, melanjutkan lagu Love You Longer, Pemeran Utama, dan Usai di Sini.Dipha Barus ikut naik pentas saat membawakan lagu duet barunya bersama Raisa, My Kind of Crazy, singel Mine, dan Tentang Cinta yang diberi sentuhan aransemen ulang oleh Dipha Barus.Raisa sempat berganti pakaian dengan gaun berwarna krem dihiasi manik-manik berkilau ketika membawakan lagu LDR. Riasannya pun jauh lebih sederhana. Penonton diminta menyalakan flash ponsel untuk mendukung suasana sendu. Ia sempat turun panggung menyapa para penonton.Raisa bercerita sedikit tentang perjalanan kariernya saat membawakan lagu Jatuh Hati."Enakan di sini, ya. Lagu berikutnya yang paling bersejarah. Ini singel pertama aku. Aku memang suka nyanyi, tapi bukan extrovert. Perjalanan agak lama nge-band, manggung di kafe sampai 2009 ketemu produser ditanya pingin bikin album enggak? Mau lah tapi ya gue biasa aja. Entah kenapa dibukakan jalannya. Dulu enggak merasa bisa nulis lagu. Ini lagu pertama yang aku tulis. Serba Salah.""Dulu enggak pakai vocal director, bukannya enggak mau tapi enggak ngerti. Demo bikin lagu. Ke radio, ternyata banyak yang suka. Ke luar kota pertama kali ke Makassar. Banyak yang suka. Terima kasih buat yang dengerin lagu aku dari Serba Salah," tuturnya.Could It Be, Mantan Terindah, dan Apalah Arti Menunggu dilantunkan musisi kelahiran 6 Juni 1990 itu. Hingga memasuki lagu Kali Kedua, Hamish Daud datang menuju panggung membawakan seikat bunga berbalut warna biru dan mendaratkan kecupan di pipi Raisa. Salah seorang penggemar ikut memberikan bunga.Raisa sempat menitihkan air mata ketika berkata-kata di atas panggung."Kita semua udah kayak keluarga, justru yang paling bikin kangen sama mereka-mereka semua yang udah lama bareng. Terima kasih buat energinya malam ini. Maaf banget buat malam ini kalau ada salah.""Malam ini bakal jadi malam yang aku ceritakan nanti sama dia (bayi). Terima kasih semua," kata Raisa mengakhiri konser Fermata.(ASA)