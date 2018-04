Kenang Tragedi Manchester, Harry Styles Bawakan Lagu Ariana Grande

: Harry Styles mendaratkan aksi panggungnya di Manchester pada Senin, 9 April lalu, sebagai bagian dari rangkaian tur konser Live On Tour. Dalam aksi pentasnya, pelantun Sign of Times itu membawakan lagu Ariana Grande, Just A Little Bit of Your Heart, singel dari album keempat bertajuk My Everything rilisan 2014.Harry ikut campur tangan dalam pengerjaan singel tersebut, berbagi porsi menulis lirik bersama Ariana.Just A Little Bit of Your Heart sebelumnya telah dibawakan Harry dalam panggung-panggung sebelumnya. Namun, dalam konsernya di Manchester, Harry menambahkan resonansi sebagai bentuk penghormatan untuk korban bom Manchester saat konser Ariana berlangsung pada Mei 2017.Berdasarkan laporan Manchester Evening News, disadur dari MTV, sejumlah penonton membawa poster Ariana dengan 'telinga kelinci' yang khas sebagai trademark dibubuhi angka 22, sebagai bentuk pengingat dan penghormatan terhadap 22 penonton yang meregang nyawa dalam tragedi itu.Konser Harry malam itu berlangsung khidmat dan tampak cantik dengan sinar lampu dari para penonton.(DEV)