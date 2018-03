Kolaborasi Sam Smith dan Logic dalam Versi Terbaru Singel Pray

Penyanyi Sam Smith meramu ulang singel Pray miliknya yang dikemas dalam album The Thrill of It All rilisan November 2017. Dalam kemasan baru, rapper Logic dilibatkan dalam komposisi lagu Pray.Rilisan singel Pray terbaru kali ini merupakan proyek lanjutan dari singel Too Good At Goodbyes dan One Last Song yang dikemas dalam album LP terakhir.Melalui akun Twitter, pelantun Stay With Me ini mengumumkan karya terbarunya."Senang rasanya bisa memperdengarkan versi terbaru dari singel favorit saya dalam album (The Thrill of It All). Ini merupakan karya kolaborasi menyenangkan bersama Logic, seniman luar biasa," ungkap penyanyi berusia 25 tahun tersebut.Versi terbaru singel Pray dari Sam Smith dan Logic sudah dapat diperdengarkan melalui platform YouTube.(ELG)