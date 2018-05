Tingkah Jenaka Deadpool dalam Video Musik Celine Dion

Film Deadpool 2 akan dirilis dalam waktu dekat. Sebelumnya, telah diperkenalkan ada beberapa tokoh baru dalam film superhero ini, diantaranya Domino (Zazie Beetz), Bedlam (Terry Crews), dan Cable (Josh Brolin).Selain itu, film yang dibintangi Ryan Reynolds ini akan menggandeng Celine Dion sebagai pengisi soundtrack sekuel Deadpool dengan judul Ashes.Tokoh berkostum merah ini bahkan tampil dalam beberapa adegan dengan gerakan tubuh yang tampak menggelikan di video musik Ashes.Deadpool dan Celine Dion dalam video musik Ashes (Foto: YouTube/CelineDionVEVO)Dilansir dari Consequence of Sound, Jumat, 4 Mei 2018, Celine menampilkan Deadpool untuk melakukan tarian interpretatif pada lagu Ashes.Berikut daftar lengkap judul lagu yang ikut mengisi soundtrack film Deadpool 2:1. Ashes - Celine Dion2. Welcome To The Party - Diplo, French Montana & Lil Pump (feat. Zhavia Ward)3. Nobody Speak - DJ Shadow feat. Run The Jewels4. In Your Eyes - Peter Gabriel5. Take On Me (MTV Unplugged - Summer Solstice) - A-ha6. If I Could Turn Back Time - Cher7. 9 to 5 - Dolly Parton8. All Out Of Love - Air Supply9. We Belong - Pat Benatar10. Tomorrow - Alicia Morton11. Mutant Convoy - Tyler Bates12. Bangarang (feat. Sirah) - SkrillexFilm Deadpool 2 dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Mei 2018.(ELG)