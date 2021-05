Ada Banyak Kemarahan di Album Terbaru Billie Eilish

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Billie Eilish bersiap merilis album terbarunya yang berjudul Happier Than Ever. Lewat album ini, Billie hendak menegaskan sikapnya terhadap banyak hal, mulai dari kebebasan berekspresi hingga kemarahan terhadap situasi.Album Happier Than Ever akan dirilis pada 30 Juli 2021. Album yang digarap selama pandemi covid-19 ini akan memuat 16 lagu."Ini tentang apa yang membuatmu merasa baik. Album ini tentang mengambil kembali kekuatan itu, memamerkannya ke dunia dan tidak menggunakannya sebagai sebuah keuntungan. Aku tak membiarkan diriku dikuasai lagi," kata Billie Eilish.Lagu di album ini juga bentuk kemarahan Billie terhadap orang-orang yang selalu mempermasalahkan tubuh orang lain. Penyanyi 19 tahun ini sepertinya berkaca dari pengalamannya dulu yang menuai komentar dari warganet setelah fotonya memakai baju terbuka beredar di internet. Banyak yang mencibir Billie karena bentuk tubuhnya dianggap gemuk kala itu."Jika Anda ingin menjalani operasi, lakukan operasi. Jika Anda ingin mengenakan gaun yang menurut orang lain Anda terlihat terlalu besar, persetan. Jika Anda merasa terlihat bagus, Anda terlihat bagus," tegas Billie.Salah satu lagu di album terbaru Billie berjudul "Your Power" sudah dirilis bulan kemarin. Ada lagu di mana Billie awalnya lembut lalu diakhiri dengan teriakan Billie."Sangat memuaskan untuk berteriak. Karena aku sangat marah. Ada begitu banyak kemarahan dalam lagu itu, kemarahan, kekecewaan dan frustrasi," ucap Billie.Happier Than Ever merupakan lanjutan dari album perdana Billie, When We All Go to Sleep, Where Do We Go? yang dirilis pada 2019. Album ini mengantarkan Billie ke tangga kesuksesan dan meraih banyak piala di Grammy Awards.Album Happier Than Ever sudah dapat dipesan di laman resmi Billie Eilish.(ELG)