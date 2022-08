GAYLE RIlis Single Baru Berjudul "god has a sense of humor"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi-penulis lagu pop multi-platinum GAYLE telah merilis lagu baru nya "god has a sense of humor." Single ini diproduksi oleh Ryan Linvall (Olivia Rodrigo, Hinds, Chloe Moriondo), Noah Conrad (Kelsea Ballerini, Verdes) dan ditulis bersama oleh GAYLE dengan Linvall dan Sarah Solovay (Shawn Mendes, Jason Derulo)."god has a sense of humor" menandai single terbaru dari EP GAYLE yang akan datang, a study of the human experience volume two yang akan tersedia pada hari Jumat, 7 Oktober. EP ini pertama kali diumumkan pada bulan Agustus dengan single baru, "indieedgycool."Diproduksi oleh Jonny Shorr (Catie Turner, Jordy) dengan produksi tambahan oleh Pete Nappi ("abcdefu," Illenium, Madison Beer), lagu ini didampingi dengan video klip resmi.Baru-baru ini dinominasikan untuk dua MTV Video Music Awards (“Best New Artist” dan “Best Push Performance”). GAYLE akan merayakan a study of the human experience volume two pada tur utama Amerika Utara terbesarnya hingga saat ini, “Avoiding College Tour.”Bulan ini menandai satu tahun anniversary dari lagu hits GAYLE “abcdefu,” yang bersertifikat 2x RIAA platinum, 2 miliar-streaming, dan worldwide #1 breakthrough hit, dengan video klip resmi yang saat ini memiliki lebih dari 167 juta views.Single "abcdefu" meraih pujian dari beberapa media besar. "Beberapa lagu mendefinisikan musik pop ditahun lalu seperti lagu hits GAYLE," tulis Billboard. Dinyatakan sebagai "the breakout song of 2022” oleh NYLON dan "grunge-pop smash yang sangat tajam," oleh Los Angeles Times, "abcdefu" membuktikan debut penting bagi GAYLE. memegang #1 di Billboard Global 200 selama sembilan minggu berturut-turut sambil menduduki #3 di Billboard Hot 100 setelah menghabiskan tiga minggu berturut-turut di puncak tangga lagu radio Top 40.