Rich Brian Ngomong Bahasa Indonesia di Panggung HITC: Kok Kalian Kaget?

Rich Brian tampil sebagai salah satu line up dalam festival musik Head In The Clouds (HITC) Jakarta hari ke-2 pada Minggu, 4 Desember 2022.Rich Brian merupakan musisi berdarah Indonesia yang sekarang berkarya dan menetap di Amerika Serikat.Rich Brian tampil di penghujung acara HITC hari ke-2 sekitar 21:30 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan lagunya berjudul 'Cold'.Ia mengajak semuanya untuk bertepuk tangan sesuai irama bersamanya dan para penonton pun ikut bertepuk tangan mengikuti irama. Setelah menyanyikan lagunya, Rich Brian tidak lupa menyapa para penonton."Aku ingin berterimakasih sudah datang ke sini. Kalian bisa datang ke mana saja tapi kalian memilih ke sini, terima kasih," ujar Rich Brian di atas panggung 88Stage dalam Head In The Clouds di Community Park PIK 2, Jakarta Utara."Ini sudah 3 tahun sejak terakhir saya konser di sini rasanya nyaman saat pulang," lanjutnya.Kemudian Rich Brian melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagunya yang berjudul Tokyo Drift', 'Rapapa', dan 'History'.Lagu yang dibawakan membuat penonton tidak berhenti lompat kegirangan mengikuti irama.Kemudian, Rich Brian membuat riuh penonton semakin besar dengan menyapa kembali para penggemar dengan bahasa Indonesia."Apa kabar Indonesia? Udah capek belum? Minum air dulu biar ga capek," ujar Rich Brian dalam bahasa Indonesia"Kok mukanya kaget gue bisa bahasa indonesia? Gue kan lahirnya di Indonesia, diajarin bahasa Indonesia dari kecil kan. Bahasa Inggris cuma bahasa kedua aja," lanjutnya.Kemudian Brian menyanyikan lagu khusus untuk anak-anak Indonesia yang berpesan semua orang bisa sukses dan bahagia dari berbagai latar belakang.Rich Brian tampil sebagai musisi dengan penampilan terlama yaitu 50 menit dan lebih dari 10 lagu yang ia nyanyikan."Saya ingin perform lagu berikut ini khusus untuk Indonesia," ucap Rich Brian dilanjutkan dengan penampilan lagunya berjudul 'Kids'.Sebagai penutup, ia menyampaikan terima kasih atas antusiasme yang telah menyambut dirinya dan deretan musisi lainnya."Terima kasih telah menyambut saya, menyambut 88rising di sini," tutup Rich Brian dilanjutkan lagu terakhirnya berjudul 'Edamame' dan 'Slow Down Turbo'.Adapun lagu yang dinyanyikan Rich Brian di atas panggung seperti 'Cold', 'Tokyo Drift Freestyle', 'Rapapa', 'History', ' Courious', '100 degrees', 'New Tooth', 'Glow Like That', 'Drive Safe', 'Kids', 'Edamame', dan 'Slow Down Turbo'.Seperti yang diketahui label musik ternama asal Amerika Serikat, 88rising menggelar konser di Jakarta selama dua hari pada 3 dan 4 Desember 2022. Konser ini menghadirkan musisi besutan label musik tersebut seperti NIKI, Joji, Rich Brian, Stephanie Poetri dan lainnya.