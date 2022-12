Afgan Ungkap Perempuan yang Selalu Hadir Kala Dirinya Terpuruk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sebelum menjadi terkenal seperti sekarang, penyanyi Afgan pernah mengalami penolakan untuk manggung. Apalagi saat sebelum merilis lagu “Terima Kasih Cinta”.Banyak orang yang menganggap bahwa Afgan hanya modal tampang tanpa mengetahui bakatnya. Oleh karena itu, sering terkena penolakan.“Lebih kek ditolak manggung di sini di sini gitu, sempet ngalamin,” ungkap Afgan dalam acara Shindus Scoop.Ia bercerita bahwa dulu ia hanya dibayar pakai voucher makan untuk manggung. Sampai saat ini, voucher tersebut masih ia simpan untuk kenang-kenangan.Ketika banyak penolakan yang menyerbu dirinya, tentunya hal itu membuat Afgan menjadi sedih dan down. Namun, ia pantang menyerah.“Ya pastilah ada down-nya juga, cuma itu sih gua ngerasa I just never giving up, keep going, keep moving,” ujar Afgan.Karena menurut dia, perbedaan dari kesuksesan dan kegagalan berada di titik pantang menyerahnya. Maka dari itu, ia tidak ingin menyerah dan tetap melangkah maju.Saat masa-masa sulit itu menyelimutinya, ia berkata bahwa ibunya yang paling berjasa dalam hidupnya. Lantaran, ibunya selalu memberi support yang membuatnya tidak menyerah.“Kalau yang benar-benar berjasa banget itu nyokap gua sih karena selalu ngasih tau apapun yang terjadi cuekin aja,” katanya.Bahkan, ibu Afgan tahu semua cerita-cerita dirinya ketika mengalami masa sulit dari kecil. Seperti saat ia dirundung ketika SMP.“Gua waktu SMP di-bully parah lah, secara verbal dan fisik,” ungkap Afgan.Ibunya pun mengetahui kejadian itu dan mengatakan untuk tidak usah peduli dengan para perundung tersebut.“Ya itu semua, nyokap gua tau. Tapi dia kek ya udahlah cuekin aja, life goes on. Udah maju terus cuekin aja, nggak usah lihat, tutup kuping, maju,” ungkap Afgan menceritakan nasihat dari ibunya.Pada akhirnya, kata-kata dari ibunya berpengaruh pada dirinya yang sekarang. Kata-kata itu membuat Afgan tidak ingin pernah menyerah.“I just I don’t wanna give up, I never wanna give up,” kata Afgan. (Sherviana)