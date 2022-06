Rossa akan Berduet dengan Musisi Legendaris Dunia Jim Brickman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rossa dipastikan akan tampil beduet dan berkolaborasi dengan 'JB' alias Jim Brickman dalam konser bertajuk ‘Jim Brickman Live in Jakarta 2022’ pada Sabtu, 3 September 2022 di Balai Sarbini, Jakarta. Tak hanya Rossa, Jim Brickman juga akan tampil ditemani penyanyi senior Amerika, John Trones. Tiket untuk konser ini dapat dibeli melalui aplikasi Tiket.com mulai Rabu, 29 Juni 2022 pukul 12.00 WIB.David Ananda, Managing Director Color Asia Live yang mempromotori konser ini mengatakan bahwa alasan pemilihan Rossa untuk berduet dengan Jim Brickman adalah karena Rossa merupakan salah satu diva ternama Indonesia dan dipilih langsung oleh Jim Brickman untuk menjadi pasangan duetnya nanti. Rencananya, Rossa akan membawakan lagu-lagu hits besutan Jim Brickman salah satunya "Valentine" yang telah mendunia dan dipopulerkan oleh Martina McBride, saat konser di Jakarta nanti.“Rossa memiliki karakteristik suara yang cocok dengan lagu-lagu besutan Jim Brickman yang telah mendunia. Dan Rossa dipilih langsung oleh Jim Brickman untuk menjadi pasangan duetnya nanti saat konser. Dengan tampilnya Rossa di konser Jim Brickman nanti, kami ingin menunjukkkan kepada dunia internasional dan juga kepada musisi nominee Grammy Awards sekelas Jim Brickman, bahwa Indonesia juga memiliki seorang diva bertaraf internasional seperti Rossa, yang kami yakini akan mampu mengajak para penonton dan penggemar Jim Brickman di Indonesia untuk bernostalgia lebih syahdu lagi,” ungkap David Ananda, menjelaskan.David menambahkan, pihaknya berharap konser nanti akan menjadi malam yang spesial dan berkesan bagi semua penonton dan penggemar Jim Brickman yang hadir pada konser di Balai Sarbini, Jakarta, itu. “Kami berharap konser nanti akan menjadi malam yang spesial dan berkesan bagi semua penonton dan penggemar Jim Brickman di Tanah Air yang hadir di Balai Sarbini, Jakarta, nanti. Don't miss an evening with Jim Brickman and friends, especially with special performance by our proudness Indonesian Diva, ‘Rossa’,” papar David Ananda.Hal senada juga disampaikan Rossa yang ternyata diam-diam telah lama mengidolakan Jim Brickman. Alhasil, saat Color Asia Live menawarinya untuk tampil sepanggung dan berkolaborasi dengan Jim Brickman, Rossa langsung antusias dan menyetujui tawaran itu.“Dari dulu aku memang suka dengan Jim Brickman dan pengen banget untuk bisa berkolaborasi dengan dia. Jadi, saat ditawari Color Asia Live, aku langsung setuju,” ucap pelantun Nada-Nada Cinta ini, sembari tersenyum.Rossa menambahkan, nantinya Rossa dan Jim Brickman akan tampil berduet menyanyikan lagu-lagu karya Jim Brickman dengan diiringi alunan nada permainan piano dari Jim Brickman sendiri.“Pastinya aku akan menyanyikan beberapa lagu karya Jim Brickman. Aku suka dengan lagu 'Valentine' dan 'Destiny.' Semoga aku bisa nyanyiin lagu-lagu itu sambil diiringi permainan piano Jim Brickman. Aku berharap bisa tampil maksimal di konser itu nantinya. Karena aku juga mengidolakan Jim Brickman dan aku ingin tampil spektakuler agar para penggemar Jim Brickman di Tanah Air bisa ikut bernostalgia bersama dan pastinya akan berkesan setelah menonton konsernya,” tambah Rossa, menjelaskan.Selain itu, David Yausep, Director of Operations Color Asia Live, juga mengatakan, “Kami akan menyiapkan segala hal yang diperlukan mulai dari mengemas konser ini dengan sangat eksklusif dan elegan. Sehingga nantinya malam itu akan menjadi malam yang spesial untuk semua yang datang. Salah satunya, memastikan perhelatan ini akan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia agar para penonton konser dapat lebih nyaman”.Jim Brickman menandatangani kontrak dengan Windham Hill Records pada tahun 1994 dan merilis album pertamanya pada tahun 1995, No Words, yang menampilkan lagu "Rocket to the Moon" yang menjadi instrumental solo pertamanya yang sempat duduk di tangga lagu Billboard dan terjual delapan juta copy di seluruh dunia. Bahkan, kolaborasi vokal bertabur bintangnya telah melintasi genre dengan menampilkan para musisi seperti, Martina McBride, Carly Simon, Lady Antebellum, Michael W. Smith, Herb Alpert, Michael Bolton, Donny Osmond, Kenny Rogers, Olivia Newton-John, Johnny Mathis, Kenny Loggins, Jane Krakowski, dan sejumlah musisi country, R&B, Broadway, pop, dan jazz. Jim Brickman pun tercatat pernah dua kali menjadi nominee Grammy Awards untuk albumnya bertajuk “PEACE” (2003) dalam kategori Best Instrumental dan album “FAITH (2009) untuk kategori Best New Age Album. Sebagai seorang penulis lagu pop, karyanya yang terkenal, “Valentine”, yang dinyanyikan oleh Martina McBride, sukses di pasaran dan sering menjadi semacam ‘lagu wajib’ pada setiap kali momen perayaan Hari Valentine diselenggarakan. Selain itu, Jim Brickman juga seorang pianis solo sukses yang telah menghasilkan 21 album dan 32 single radio yang masuk dalam jajaran 20 tangga lagu teratas