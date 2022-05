Head In The Clouds Festival 2022 Segera Digelar, Ini Daftar Artisnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hari ini, 88rising, perusahaan musik dan media pionir dan terkemuka yang mengamplifikasi talenta serta budaya Asia di mata dunia, bersama dengan Goldenvoice, perusahaan berbasis Los Angeles yang merupakan tangan dingin di balik acara-acara konser seperti Coachella dan Stagecoach, dengan bangga mengumumkan lineup untuk Festival Musik & Seni Head In The Clouds 2022 yang akan datang.Head In The Clouds akan diadakan pada hari Sabtu, 20 Agustus dan Minggu, 21 Agustus di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, California. Pre-sale dibuka pada hari Kamis, 26 Mei dan tiket akan kembali dijual secara normal pada hari Jumat, 27 Mei.Setelah penampilan bersejarah Head In The Clouds Forever di panggung utama Coachella lalu, Festival Musik & Seni Head In The Clouds dari 88rising kembali dengan sederet kurasi penampil yang memukau, termasuk penampil utama Jackson Wang (Magic Man Experience), NIKI, Rich Brian, Yebi Labs (Joji DJ Set), BIBI, Jay Park dan CHUNG HA. Festival tahun ini juga akan menampilkan pertunjukan live dari mxmtoon, debut proyek bersama Audrey Nuna + Deb Never, eaJ, ATARASHII GAKKO!, MILLI, dan banyak lagi. Festival Head In The Clouds edisi November lalu berhasil memecahkan rekor penonton pada setiap harinya.Kegiatan aktivasi baru tahun ini antara lain melibatkan Magic Man and the Thunder Theatre, Joji's Pop Up Shop, dan Enjoy YEAR OF. Selain itu, 626 Night Market yang ikonik kembali lagi bermitra dengan Head In The Clouds sebagai kurator makanan resmi festival selama 4 tahun berturut-turut.Tiket masuk GA dibanderol seharga USD249 atau sekitar Rp3,6 juta (di luar pajak dan biaya lainnya), tiket VIP dijual seharga $405 atau sekitar Rp5,9 juta (di luar pajak dan biaya lainnya), dan tiket South Bay Surf Club dijual seharga $750 atau sekitar Rp10,9 juta (di luar pajak dan biaya lainnya). Tiket parkir juga tersedia seharga mulai dari $50 atau sekitar Rp732 ribu untuk dua hari festival. Sementara itu, tiket parkir khusus juga tersedia seharga $100 atau sekitar Rp1,4 juta untuk dua hari festival. Sejumlah skema pembayaran dapat dipilih untuk membeli tiket. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi la.hitcfestival.com.88rising adalah perusahaan musik & media internasional pionir yang mewakili talenta-talenta terbaik Asia. 88rising juga merupakan perusahaan pertama yang meluncurkan festival musik Asia-sentris di Amerika Serikat (Head in the Clouds Music & Arts Festival - kini di tahun keempat penyelenggaraannya), serta perusahaan pertama dengan artis Asia yang berhasil memuncaki tangga lagu R&B/Hip-Hop Billboard dan tangga lagu Weekly Global Albums Spotify. Selain itu, 88rising menjadi yang pertama untuk meluncurkan kanal radio Asia yang menjangkau seluruh bagian Amerika Utara. Pada tahun 2021, 88rising menjadi produser eksekutif dan kurator untuk soundtrack film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - superhero Asia-Amerika pertama dari Marvel Studios. Di tahun 2019, 88rising menerima penghargaan Label of the Year dari NetEase, salah satu platform streaming musik terbesar di Cina. Dengan lebih dari 160 juta pengikut secara global di seluruh platform media sosial dan lebih dari 40 miliar streams dan views, pengaruh 88rising secara global tidak dapat dipertanyakan lagi.Lineup Lengkap (sesuai abjad):1nonlyATARASHII GAKKO!Audrey Nuna + Deb NeverBIBIboylifeChasuCHUNG HADabinDumbfoundeadEAJHojeanJackson Wang (MAGIC MAN EXPERIENCE)Jay ParkLastlingsMILLImxmtoonNIKINo RomeRich BrianSAN FRANCISCO 4AMSHOTTA SPENCEStephanie PoetriTERIYAKI BOYZ® (VERBAL, ILMARI, RYO-Z & WISE?thuyTiger JKWarren HueYEBI LABS (Joji DJ Set)YeekYlona GarciaYoonmirae