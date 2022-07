Snakeships Rilis Lagu Kolaborasi dengan Duckwrth

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Duo DJ/produksi ternama Snakehips kembali ke radar rilis dengan sebuah upaya sonik kolaboratif yang sangat dinanti, “All Around The World”. Produksi asli terbaru mereka menghadirkan vokal dari rapper / penulis lagu Duckwrth yang mengalir, dan dirilis tepat setelah single hit terbaru mereka “WATER.” featuring musisi berbasis Los-Angeles Bryce Vine yang dirilis pada akhir April lalu. Trek sonik feel-good ini dirilis pada 1 Juli dan bisa didengarkan di semua platform streaming musik lewat Helix Records.Lagu atmosferik ini diawali dengan ritme dan beat yang catchy, diikuti dengan ambiance provokatif dan potongan vokal Duckwrth yang bertekstur kuat. Syair rap-nya yang dieksekusi dengan sempurna berfungsi sebagai pengiring utama untuk nada yang liar dan kepekaan oktan tinggi yang hadir di seluruh trek dari awal hingga akhir, dengan lirik yang menekankan pada kebebasan diri. Secara keseluruhan, single yang hidup ini menyoroti adaptabilitas produksi Snakehips yang mengesankan dan merupakan tambahan baru yang sempurna untuk katalog kedua artis ini.Bekerja dengan superstar seperti Anderson .Paak dan Tinashe membantu memperkuat Snakehips sebagai tastemaker global dengan kemampuan untuk memprediksi musik masa depan. Katalog hits mereka termasuk 'On & On' yang panas dan berani, single dreamy 'Days With You', mega-hit 'All My Friends' (ft. Tinashe dan Chance The Rapper), banger pop 'Cruel' yang menampilkan ZAYN, dan EP 4 trek Forever (Pt. II)'. Pada tahun 2021, Snakehips merilis sejumlah single bersama Earthgang dan Armand Van Helden lewat label rekaman baru mereka Never Worry Records dan menjadi pembawa acara Never Worry Radio, sebuah acara radio bulanan yang menampilkan lagu mereka dan kemampuan kurasi musik mereka yang beragam. Mereka telah tampil di festival besar di seluruh dunia,memainkan bermain set di Coachella, EDC Las Vegas, Audiotistic Festival, dan High Ground Music and Arts Experience.Setelah merilis single kolaborasi monster mereka “Tonight” dengan Tchami, 2022 terus menjadi tahun penting bagi Snakehips sebagai artis dan labelheadl. Kembali dari tur nasional Never Worry, duo asal Inggris ini sedang menulis album pertama mereka, membagi waktu mereka antara LA dan London untuk menyelami sound khas Snakehips lebih dalam lagi.Artis rekaman, musisi dan desainer yang berbasis di LA, Duckwrth, lahir sebagai Jared Lee, melesat sebagai calon bintang yang menjanjikan di masa depan skena musik. Dikenal dengan suaranya yang genre-bending dan musik feel good-nya, Duckwrth telah mengumpulkan lebih dari 400 juta streams kumulatif dengan seluruh katalog rilisannya dan menarik perhatian penggemar fanatik di seluruh dunia. Sejumlah proyeknya yang mendapat pujian luas antara lain adalah album terbarunya yang berjudul "SuperGood" (2020), yang mendapat pencapaian tinggi di berbagai platform streaming, menerima pujian dari begitu banyak pers dan brand, dan tampil di berbagai film, program televisi, serta kampanye brand, secara global. Kerja kerasnya yang nyata serta gaya dan estetikanya yang unik telah membuat rapper ini menjadi sosok yang mewakili ekspresi individu dan selalu dihadirkan di sejumlah tur internasional, dengan headline show yang terjual habis di seluruh dunia, penampilan festival yang luar biasa dan baru-baru ini tampil bersama bintang pop global Billie Eilish di turnya, "Happier than Ever".