Peringati 10 Tahun Berkarya, Raisa Rilis Album Live

Penyanyi Raisa Andriana merangkum live performance di Lapangan Benteng Jakarta pada 18 Maret lalu dalam bentuk EP. Sebelumnya, momen itu ditayangkan melalui YouTube Sounds from The Corner bersama Mikha Angelo dan Ardhito Pramono.Perilisan EP kali ini dilakukan dalam rangka memperingati 10 tahun Raisa berkarya di bidang musik. Versi audio dari Raisa Live in Lapangan Banteng kini dapat didengarkan secara digital.Pada sesi live tersebut, Raisa membawakan lagu Kembali yang ditulis Mikha Angelo. Raisa juga membawakan Kali Kedua, serta My Kind of Crazy bersama Ardhito Pramono. Lagu My Kind of Crazy sebelumnya dibawakan Raisa bersama Dipha Barus.Pada 2 Juni 2020, Raisa menulis status di Twitter mengenang perjalanan musik 10 tahun lalu. Raisa mengingat momen ketika memulai terjun di industri musik."Throwback 10 years ago, sehari setelah ulang tahun aku adalah awal dari karirku juga. Hari itu aku rekaman lagu Serba Salah OMG benar-benar enggak berasa itu sudah 10 tahun yang lalu!," tulis Raisa.Pada Sabtu, 6 Juni pukul 20.00 WIB, Raisa ikut dalam konser daring yang digelar Bank Mandiri melalui channel YouYube Bank Mandiri.(ELG)