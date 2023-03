MYMP dan Closehead Tutup Sore Pertama Everblast Festival

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup akustik asal Filipina, MYMP, tampil pada sore pertama festival musik Everblast, yang digelar di Gambir Expo, Kemayoran, pada Sabtu, 4 Maret 2023.Tampil di Untitled Stage, MYMP memanjakan penonton dengan hit-hitnya. Meski pada waktu yang sama di panggung lain tampil juga band asal Bandung Closehead, namun terpantau cukup banyak penonton memilih menghabiskan sore bersama MYMP.Band yang tahun ini memasuki usia dua dekade itu tampil selama 30 menit. Tembang andalan mereka, "Especially for You," dan "Nothing Gonna Stop Us Now" dipilih sebagai dua lagu penutup.Tak banyak interaksi mereka dengan penonton, namun yang pasti nyaris semua penonton larut bernyanyi bersama dari awal hingga akhir panggung MYMP.Everblast Festival digelar selama dua hari, 4 & 5 Maret. Festival ini mendatangkan antara lain Simple Plan, The Rasmus, Secondhand Serenade, Hoobastank, Padi Reborn, Cokelat, dan Vierratale.