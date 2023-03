Promotor Kaget Deep Purple Hampiri Jokowi di Kursi Penonton

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Deep Purple sukses menggelar konser "Deep Purple World Tour 2023" di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Jumat, 10 Maret 2023. Konser itu turut dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Presiden Jokowi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.Ada momen menarik ketika para personel band rock legendaris itu beres tampil, mereka menghampiri Presiden Jokowi yang duduk di area Super Purple. Jokowi yang ditemani Ibu Iriana saling berbincang dengan Ian Paice dkk.Anas Alimi selaku founder promotor Rajawali Indonesia mengaku tak menyangka kalau Deep Purple akan menghampiri Presiden Jokowi."Saya juga merasa surprise bahwa beberapa personel Deep Purple yang mendatangi Pak Jokowi di area beliau nonton, di Super Purple, setelah tampil untuk mengucapkan terima kasih telah bersedia hadir," kata Anas dalam keterangan pers tertulis.Dalam konser semalam, Jokowi tampak menikmati penampilan Deep Purple yang kali ini tampil dengan formasi Ian Gillan (vokal), Ian Paice (drum), Roger Glover (bass), Don Airey (kibor), dan Simon McBride (gitar).Sepanjang konser, Jokowi tampak asyik menepuk-nepukan tangannya ke atas paha, mengikuti irama lagu. Bahkan di lagu "Smoke on the Water", Jokowi bernyanyi dengan antusias.Lagu-lagu yang dibawakan Deep Purple dalam konser semalam di antaranya "Highway Star", "Pictures of Home", "No Need Shout", "Nothing At All", "Lazy", "When a Blind Man Cries", "Anya", "Perfect Strangers", "Space Truckin'", "Smoke On The Water", "Hush", dan ditutup dengan "Black Night".