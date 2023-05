Voice of Baceprot Rilis Lagu Baru Jelang Album Debut Juli 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Voice of Baceprot (VOB) merilis lagu baru menjelang album debut mereka pada Juli mendatang. Lagu ini rencananya juga akan masuk ke dalam album debut mereka.Lebih dari enam bulan setelah perilisan "PMS", trio metal ini telah merilis lagu baru dari rangkuman rasa gundah mereka. VOB merilis lagu bertajuk "The Enemy of Earth is You" pada Kamis, 18 Mei 2023."The Enemy of Earth is You" adalah lagu yang bercerita tentang ungkapan rasa patah hati dan penderitaan anggota VOB terhadap para musuh Bumi. Lagu ini juga mengingatkan mereka agar tidak menjadi seperti musuhnya."Ini adalah lagu yang merangkum kebencian kami terhadap sapapun yang menjadi musuh Bumi. Di sisi lain, single ini juga mengingatkan kami untuk tidak menjadi salah satu dari mereka," ucap Marsya, vokalis dan gitaris VOB.Para pendengar akan disuguhkan dengan komposisi yang mengartikulasikan rasa sedih dengan balutan suara yang ganas, dibantu oleh produser sekaligus gitaris NTRL, Coki Bollemeyer. Vokal milik Marsya yang intens seakan-akan mempersonifikasikan rasa sakit yang ada di dalam nadinya.Dengan bantuan Irvan Natadiningrat sebagai vocal director mereka memberikan kehidupan baru dalam lagu "The Enemy of Earth is You".Lagu "The Enemy of Earth is You" sudah bisa didengarkan melalui layanan streaming musik digital dari kemarin, Kamis, 18 Mei 2023. Lagu ini juga akan masuk ke dalam album debut VOB bertajuk Reta yang akan dirilis Juli 2023.Bertepatan dengan perilisan lagu "The Enemy of Earth is You", VOB mendeklarasikan bahwa mereka bergabung dengan Music Declares Emergency (MDE) bersama 6 ribu musisi dan pekerja dalam industri musik di seluruh dunia. MDE adalah sebuah gerakan yang menyatukan musisi, pekerja, dam organisasi dalam industri musik secara global untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah iklim dan perlindungan kehidupan di Bumi.MDE berhasil mengumpulkan deretan musisi ternama dunia, seperti Billie Eilish, Arcade Fire, The 1975, Major Lazer, Imogen Heap, Fatboy Slim, dan Tom Morello. Mereka melakukan gerakan dengan kampanye NO MUSIC ON A DEAD PLANET.VOB merupakan grup band dengan aliran metal yang didirikan pada 14 Februari 2014. Ini merupakan grup trio metal wanita yang terdiri dari Marsya sebagai vokalis dan gitaris, Sitti sebagai drummer, dan Widi sebagai bassis.(Rafi Alvirtyantoro)