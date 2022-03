Sore Rilis Lagu Baru Berjudul Rosa, Ini Inspirasinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup band asal Jakarta, Sore, merilis single baru berjudul "Rosa". Single ini merupakan pengantar menuju album ke-empat Sore yang rencananya akan dirilis pada tahun ini.Single "Rosa" ditulis oleh Ade Paloh dan diproduseri oleh drummer mereka, Bemby Gusti. Proses mixing dan mastering lagu ini dikerjakan oleh Lafa Pratomo.Dilansir dari keterangan pers, Ade Paloh menceritakan bahwa inspirasi "Rosa" datang dari kata "rose" yang merupakan anagram dari kata "sore"."Rosa itu bisa dibilang anagramnya dari kata Sore kan ya. Sora sih ya jadinya. Awan sudah bilang Sore itu Sore (dalam bahasa Inggris), terus bunga Rose, ibunya Awan juga namanya tante Rosita. Nah, itu menceritakan tentang ini, peran kita selama ini jadi Sore, jadi Sore itu kayak ada juga kita harus berperan naro muka yang sumringah, happy, padahal dalemnya rengat, capek," tukas Ade."Rosa" merupakan lagu yang belum lama diciptakan Ade. Inspirasi menulis "Rosa" datang ketika Ade usai menonton film dokumenter The Beatles, Get Back."Gara-gara itu sih Get Back, gara-gara gue abis nonton Get Back.Terus tiba-tiba gue kayak ada over creativity, gila banget itu bikin lagu sampe ingin berhenti bikin lagu. sampe gue menaruh gitar itu sampe kayak golok, karena pasti bikin lagi. gila itu emang ada serumnya Beatles keluar lagi gitu ke diri gue. itu dari situ juga," kata Ade menggambarkan bagaimana kisah The Beatles memantik dirinya berkarya.Sebelumnya, Sore telah merilis single bertajuk "Real, Is It" yang juga akan masuk ke dalam album baru bersama single "Rosa." Sore sendiri terakhir kali merilis album pada Juni 2019. Album mini bertajuk Mevrouw itu terdiri dari enam track. Sedangkan album penuh terakhir yang dirilis Sore adalah Los Skut Leboys, pada 2015.