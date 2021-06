JOOX Indonesia Music Awards 2021 Dekatkan Musisi dengan Penggemar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

JOOX Indonesia Music Awards (JIMA) 2021 mulai berlangsung. Kali ini, JOOX Indonesia menggelar ajang penghargaan musik pertama yang pemenangnya akan ditentukan 100 persen oleh para penggemar.Para penggemar dapat mendukung para musisi idolanya melalui voting dan gamifikasi dalam JIMA 2021 yang berlangsung mulai 7-13 Juni 2021 di JOOX. Cara ini turut menghasilkan keterlibatan antara musisi dan penggemar yang berkontribusi terhadap perkembangan industri musik."Kami melihat perkembangan industri musik saat ini salah satunya dipengaruhi oleh kontribusi penggemar terhadap musisi idola mereka. Sebagai social entertainment platform yang dilengkapi dengan berbagai fitur interaktif, JOOX ingin menjadi wadah yang dapat mendekatkan penggemar dengan idolanya," ujar Head of Marketing JOOX Indonesia Yuanita Agata."Dengan memanfaatkan fitur terbaru kami, yaitu voting dan Buzz, kami mengajak seluruh penggemar musik untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada musisi idola yang telah setia menemani Kata Hati mereka melalui ajang penghargaan JIMA," tambahnya.Pihaknya pun berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ajang selebrasi penggemar yang berkolaborasi dengan JOOX. Dalam hal ini, untuk memajukan perkembangan industri musik Indonesia.JIMA 2021 memiliki sederet kategori penghargaan kepada musisi. Di antaranya, Indonesian Song of the Year, Global Song of the Year, Indonesian Group of the Year, Indonesian Artist of the Year, Dangdut Artist of the Year, Korean Artist of the Year, International Artist of the Year, dan Best Fanbase of the Year.Di sisi lain, kesuksesan dari musisi juga ditandai dengan adanya dukungan yang cukup kuat dari para fans mereka. Hal ini diakui oleh General Manager ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), Braniko Indhyar."Sangat tepat bahwa JOOX melibatkan penggemar untuk menentukan pemenang JIMA. Betul-betul dari penggemar untuk penggemar. Penggemar juga diberikan kesempatan untuk membuat dan memberikan suatu momen untuk idolanya," tuturnya.Sementara itu, pengguna JOOX dapat memberikan vote untuk idola mereka sebanyak-banyaknya melalui fitur voting yang ada di aplikasi JOOX. Setiap harinya, pengguna free-user akan mendapatkan delapan kuota vote, sedangkan pengguna VIP mendapatkan 80 kuota vote.Namun, pengguna bisa mendapatkan kuota tambahan vote dengan membagikan halaman voting ke media sosial, atau menukarkan koin dengan vote. Koin tersebut bisa didapatkan dengan melakukan berbagai daily task, misalnya mencoba fitur terbaru JOOX Buzz dengan mengunggah video pendek dan membaginya ke media sosial.(ELG)