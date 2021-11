Slank Tanya Target Ilmuwan Astrazeneca Asal Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PEN)

Personel Slank berbincang banyak hal dengan salah satu ilmuwan Indonesia yang menyukseskan vaksin covid-19 Astrazeneca, Carina Citra Dewi Joe. Termasuk tentang target Carina ke depannya."Kamu sekarang ini disebut sebagai salah satu pahlawan bangsa di masa kini. Apalagi Carina juga baru mendapatkan penghargaan Pride of Britain di bidang kesehatan. Apa target dan rencanamu selanjutnya?" tanya vokalis Slank, Kaka, dalam program Vaksin Slank untuk Indonesia di Metro TV.Citra Joe mengatakan, dia fokus untuk menyukseskan produksi vaksin covid-19 AstraZeneca. Hingga saat ini, timnya selalu melakukan perbaikan terus menerus untuk proses manufaktur yang telah ada."Supaya target yang kita butuhkan cepat tercapai. Jadi kita tentukan 3 miliar dosis ini di akhir tahun 2021 dan proyek lain kami juga sedang mengembangkan platform teknologi yang berbeda yang bisa digunakan di masa depan," tambahnya.Di sisi lain, Carina Joe memberikan ucapan semangat kepada anak-anak muda Indonesia. Kunci sukses baginya ialah tetap optimis walaupun sekarang dunia masih belum baik-baik saja."Tolong punya mimpi yang tinggi, karena everything is theoretically impossible until it is done. Terus berkarya untuk kebaikan masyarakat, hingga karya kalian bisa digunakan di dalam negeri dan di seluruh dunia," ucapnya.Sementara itu, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin Slank untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental.Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus". Tetapi, juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin Slank untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat," terang drummer Slank, Bimbim."Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," tambahnya.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.