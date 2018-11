Cardi B Rilis Video Musik "I Like It" Versi Animasi Jepang

Warner Music Japan bersama Cardi B baru saja merilis video musik terbaru untuk lagu I Like It. Bedanya, klip versi kedua yang lebih pendek ini digarap dengan sentuhan animasi Jepang.Dalam video 90 detik, Cardi muncul sebagai karakter animasi yang keliling Jepang dengan berbagai gaya. Pada awal video, Cardi datang ke Jepang naik perahu bersama sejumlah tokoh cerita rakyat Jepang.Berbagai penggalan cerita klip ini antara lain balapan mobil di jalanan kota, melintasi Gunung Fuji, bernyanyi di karaoke, diarak sumo, hingga makan sushi yang membuatnya sebesar Godzilla.Video ini, yang disutradarai Ruka Noguchi, hanya menampilkan bagian lagu yang dinyanyikan Cardi saja. Dalam video musik dan lagu aslinya, Cardi membawakan lagu bersama Bad Bunny dan J Balvin.Sejak dirilis di YouTube pada 26 November 2018, video ini tidak disambut dengan positif oleh penonton. Menurut pantauan Medcom.id, dari 100-an komentar yang ditinggalkan selama dua hari, sebagian besar mengaku tak suka karena faktor pengerjaan animasinya.I Like It dirilis dalam album debut Cardi B berjudul Invasion of Privacy pada April 2018. Sebulan berikutnya, lagu ini juga dirilis terpisah sebagai singel. Video musik aslinya masuk sebagai salah satu lagu populer di YouTube AS selama musim panas 2018.(ELG)